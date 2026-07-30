Nvidia wollte einen Bug in Path of Exile 2 nicht lösen, also schickten die Entwickler den ganzen PC ein

Path of Exile 2 kämpft seit dem Release mit nervigen Abstürzen. Jetzt hat Entwickler Grinding Gear Games erklärt, wie absurd der Weg zur Lösung wirklich war.

Was war das für ein Bug? Seit fast eineinhalb Jahren, praktisch seit dem allerersten Release, plagt Path of Exile 2 ein sogenannter „Device Removed“-Fehler. Das Spiel friert kurz ein, lädt neu und läuft danach eine Weile ruckelig, besonders gern beim Mappen im Endgame.

Betroffen sind ausschließlich Nvidia-Grafikkarten mit einer bestimmten Treiberversion. Das Fiese daran: Der Absturz passiert komplett im Grafiktreiber, ganz ohne Fehlermeldung. Die Entwickler konnten also nicht einfach im Code nachschauen, was da schiefläuft, sondern mussten quasi raten.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Geistläuferin sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Ein Fall für Nvidia

Wieso hat Nvidia den Bug nicht einfach selbst gefixt? Wie der Chef von Path of Exile 2 im Video auf YouTube erzählt, wollte Nvidia helfen, aber nur mit sauberen Schritten, um den Fehler auf Knopfdruck auszulösen. Das Problem: So funktioniert der Bug nicht. „Spielt einfach stundenlang hochstufige Maps und wartet, bis es crasht“ ist keine Anleitung, mit der Nvidias Team etwas anfangen konnte.

Obwohl es sich um einen waschechten Fehler im eigenen Treiber handelte, der laut GGG massenhaft Spieler betraf, wirkte Nvidia zunächst nicht überzeugt, dass das Problem wirklich so groß war.

Hier könnt ihr das Video zu der Aktion sehen:

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Wie haben die Entwickler Nvidia dann doch überzeugt? Ginding Gear Games baute ein Replay-System, mit dem sich der Absturz irgendwann zuverlässig alle 5 bis 7 Minuten auslösen ließ. Weil der Fehler aber nicht auf jedem PC auftrat, wurde es richtig kurios:

Die Entwickler packten einen ihrer PCs, auf dem der Bug garantiert reproduzierbar war, komplett mit Maus und Tastatur, in einen Karton, und schickten das ganze Setup direkt zu Nvidia. Kein Raum mehr für Ausreden.

Einen Monat später sah ein Nvidia-Ingenieur den Fehler endlich mit eigenen Augen. Zwei Wochen danach war die Lösung gefunden, eine weitere Woche später gab es einen neuen Treiber, der das Problem tatsächlich behebt.

Habt ihr gedacht, dass es so schwierig ist, gewisse Bugs in Spielen beheben zu lassen? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Mehr zu Path of Exile 2 und seinen Geheimnissen erfahrt ihr hier: Laut dem Chef von Path of Exile 2 gibt es 2 Geheimnisse im Spiel, die ihr noch nicht gefunden habt