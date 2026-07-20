Laut dem Chef von Path of Exile 2 gibt es 2 Geheimnisse im Spiel, die ihr noch nicht gefunden habt

In Path of Exile 2 sollen noch weitere Geheimnisse vorhanden sein, welche die Spieler bislang nicht entdeckt haben. Doch die Entwickler sind noch lange nicht fertig.

Es gibt Geheimnisse in Path of Exile 2? Ja, tatsächlich haben die Entwickler von Path of Exile 2 schon zu Release damit angefangen, Geheimnisse und besondere Optionen einzubauen, die nicht jeder Spieler zu Gesicht bekommt.

Zu so einem speziellen Geheimnis könnte man unter anderem eine besondere Mechanik der aktuellen Season zählen. Der erste Spieler, der das maximale Level erreicht hat, hatte die Wahl, seinen Charakter zu opfern, um damit die Kampfkraft aller anderen Charaktere von Path of Exile 2 zu erhöhen.

Geheim sind aber auch Crafting-Rezepte, welche die Entwickler nicht verraten, sondern von den Spielern auch selbst entdeckt werden müssen. Doch das reicht dem Chef noch nicht.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Mehr Geheimnisse kommen

Gibt es noch unentdeckte Geheimnisse? Ja, die gibt es! In einem Gespräch mit PcGamesN verriet „Path of Exile 2“-Chef Mark Roberts: „Irgendwie ist schon alles gefunden worden, aber irgendwie auch wieder nicht“.

Weiter ergänzt er: „Ich weiß, das klingt verdammt vage, aber mir sind noch zwei weitere Dinge eingefallen, die noch nicht ganz bekannt sind.“ Doch während die Fans die verbleibenden zwei Geheimnisse im Spiel suchen können, sind die Entwickler schon an neuen dran.

So erklärt Roberts: „Ich habe schon eine ganze Menge für das nächste Mal vorbereitet, das wird Spaß machen. Das gehört zu meinen Lieblingsinhalten, die ich gerne erstelle.“

Welche Geheimnisse müssen noch gefunden werden? Nach der Aussage rätseln die Fans natürlich direkt los und überlegen, was der Chef gemeint haben könnte. Dabei übertreffen sich die Veteranen gegenseitig mit ihren Ideen auf Reddit:

jossief1: „Es gibt ein unterirdisches Expeditionsgebiet mit haufenweise gefrorenen Monstern. Ich frage mich, ob das eines davon ist.“

levyb: „Ich habe mal ein unterirdisches Expeditionsgebiet gesehen, das voller Monster- und Schatzmarkierungen war, die ich meines Wissens nach nicht aktivieren konnte. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht.“

shortMEISTERthe3rd: „Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass einer davon der geheime Ritualisten-Knotenpunkt ist, und ich bin mir außerdem sicher, dass es einer der verbuggten ist, die im Ziziran-Interview erwähnt wurden.“

rove_ranger: „Es klingt, als wäre etwas gefunden worden, aber da steckt noch mehr dahinter.“

Habt ihr eine Idee, von welchen unentdeckten Geheimnissen der Chef spricht? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare! Während die Season bei Path of Exile 2 so langsam abhebt, geht es bei Path of Exile 1 gerade erst richtig los: Path of Exile verändert eine der grundlegendsten Regeln im Spiel, macht sie viel einfacher