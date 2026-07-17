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Path of Exile verändert eine der grundlegendsten Regeln im Spiel, macht sie viel einfacher

CedricH Cedric Holmeier Lesezeit 2 Minuten
Path of Exile 50.000 Spieler Phrecia Titelbild Spielcharakter

Die Entwickler von Path of Exile haben ihre neue Erweiterung Curse of the Allflame vorgestellt und verändern dabei ein System, das als unveränderlich galt.

Path of Exile
Path of Exile
Action-RPGHack & Slay

Was ist das für ein System? Um aktive und passive Skills auszurüsten, braucht man in Path of Exile die passenden Sockel auf der Ausrüstung. Wollt ihr einen schweren Schlag mit eurem Hammer ausführen, dann ist der passende Fähigkeitsstein rot und braucht auch einen roten Slot.

Der Feuerball eines Magiers hingegen braucht einen blauen Platz. Das Gleiche gilt für die passiven Skills, die über Verbindungen mit den aktiven Skills im gleichen Ausrüstungsteil synergieren.

Kurz gesagt ist es bislang sehr wichtig gewesen, die eigene Ausrüstung mit den passenden Fähigkeitsslots zu erhalten, denn sonst musste man recht lange craften bis man alle seine Fähigkeiten wie gewünscht ausrüsten konnte. Das ändert sich jetzt jedoch vollkommen.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season sehen:

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Path of Exile zeigt im zweiten Teaser-Trailer worum es in Curse of the Allflame geht und es wird untot

Boni statt Blockade

Wie funktioniert das neue System? Die Entwickler haben in ihrem Livestream auf YouTube verkündet, dass das oben beschriebene System ins Archiv kommt. Stattdessen wird man mit dem Release von Curse of the Allflame am 24. Juli ein überarbeitetes System einführen.

Im neuen System spielt die passende Farbe der Skill-Gems und der Sockel nur noch eine untergeordnete Rolle. So lassen sich auch falsche Skill-Gems ausrüsten. Es gibt jedoch einen Vorteil, wenn man die Farben wie bislang beachtet.

So erhalten Skills, die in den richtigen Slots liegen, einen Buff. Wer also alles richtig und wie vorher macht, ist weiterhin stärker.

Welche Auswirkung hat das? Das Skill-Gem-System wie es bislang war, war eigentlich nur ein Hindernis am Anfang des Spiels und für Anfänger. Es war ein Problem, das sich mit genügend Währung lösen ließ, dennoch für Spieler in Solo-Self-Found-Ligen immer wieder Probleme machte.

Durch die Per-Se-Abschaffung können Spieler sich nun viel einfacher ausrüsten und Profis dürfen weiterhin die Vorteile einer perfekt abgestimmten Ausrüstung genießen.

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Wie findet ihr diese Änderung? Hat euch das alte System gestört oder war es egal? Schreibt es gerne in die Kommentare! Mehr zu Path of Exile gibt es hier: Path of Exile ist gerade ein Fest für Solo-Spieler, aber bald bleibt davon nichts mehr übrig

Quelle(n):
  1. youtube.com

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