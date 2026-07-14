Path of Exile ist gerade ein Fest für Solo-Spieler, aber bald bleibt davon nichts mehr übrig

Die Entwickler von Path of Exile haben bekannt gegeben, was von der aktuellen Season noch übrig bleibt, wenn die nächste startet, und das ist nicht viel.

Wie läuft es gerade bei Path of Exile? Derzeit läuft bei Path of Exile noch die Mirage Liga. Das ist vor allem ein Fest für Solo-Spieler weil die Liga-Mechanik und die Atlas-Überarbeitung Loot und Endgame-Inhalte boosten.

So braucht man derzeit kaum den Handelsmarkt um seinen Charakter gut ausrüsten zu können. Die neuen Mechaniken der Season haben den „Loot pro Minute“-Faktor stärker geboostet als viele andere bisher und mit der richtigen Taktik lässt sich schnell viel erfarmen.

Auch der neue Atlas nach der Überarbeitung hilft dabei viel. Jetzt braucht man das Auktionshaus kaum mehr noch für Maps, sondern kann diese effizient auch selbst farmen. Doch den Entwicklern geht das wohl zu weit.

Hier könnt ihr den aktuellen Teaser-Trailer zur neuen Season Curse of the Allflame sehen:

Video starten Path of Exile zeigt im zweiten Teaser-Trailer worum es in Curse of the Allflame geht und es wird untot Autoplay

Ende-Aus im Paradies

Was haben die Entwickler jetzt entschieden? Die Entwickler haben in einem Post auf PathofExile.com erklärt, dass Mirage nicht nach Ende der Season in die normale Liga übergehen wird. Das hat zur Folge, dass viele der bislang genutzten Mechaniken unbrauchbar werden. Lediglich wenige Punkte sollen bestehen bleiben:

Die in der Mirage-Liga eingeführten Kerninhalte des Atlas, wie beispielsweise Astrolabien und außergewöhnliche Unterstützungsedelsteine, bleiben weiterhin bestehen.

Unterstützung durch „Transfusion“ wird jedoch nicht mehr über Divinationskarten erhältlich sein.

Karten mit verstärkten Mirages, die die gesamte Karte bedecken, können im Standard-Modus nicht geöffnet werden.

Bestehende schwarze Baryas können weiterhin verwendet werden, es wird jedoch keine Möglichkeit geben, weitere davon zu erhalten. Entwickler von Path of Exile auf PathofExile.com

Es bleibt also nicht viel von der jetzigen Liga erhalten und dass man nur noch angesammelte Items verbrauchen kann, ist wohl für viele nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Was schreiben die Fans? Das kommt bei den Fans natürlich nicht gut an. Zwar halten sich die Beschwerden angesichts der unzähligen Möglichkeiten für Loot und Items in Grenzen, etwas Trauer ist allerdings zu spüren. So schreiben sie auf Reddit:

bottlewash: „Leb wohl, einfacher Scarab-Erhalt in SSF, du wirst vermisst werden.“

nickrei3: „Nein, nicht mein neuer Lieblingsgürtel!“

german39: „Zeit, den Nerf der Boxen zu spüren, jetzt wo Mirage weg ist – Ruhe in Frieden.“

sd_aids: „Ja, Mirage hat bei Endgame-Farms nach der Zerstörung der T17-Karten extrem viel Arbeit geleistet. Hoffentlich kochen sie etwas Vergleichbares aus, sonst wird sich das wie eine verdammt arme Liga anfühlen.“

Habt ihr die Mirage-Liga gespielt? Dann schreibt uns gerne eure Meinung zu der angekündigten Abkehr in die Kommentare. Während eine Season endet, startet schon die nächste bei Path of Exile: Path of Exile bringt in der neuen Season beliebtes Endgame zurück, steht für Monsterhorden und viel Loot