Path of Exile gönnt euch 5 kosmetische Items, wenn ihr Herausforderungen abschließt

Mit Curse of the Allflame startet heute die neue Season von Path of Exile. Wer die neuen Challenges abschließt, bekommt dafür gleich mehrere kostenlose Cosmetics geschenkt.

Wann startet die neue Season? Curse of the Allflame geht heute, am 24. Juli 2026, live. Die neue Season bringt euch als Liga einen komplett frischen Start mit eigener Wirtschaft, während ihr eure Charaktere aus den bisherigen Standard-Ligen natürlich weiterhin spielen könnt.

In Deutschland startet die Liga um 22 Uhr. Üblicherweise kann man sich rund um die Uhrzeit schon in die Warteschlange stellen, die es traditionellerweise zum Start jeder Season gibt. Wer schon auf den Start hinfiebert, kann sich also den späten Abend freihalten.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season sehen:

Video starten Path of Exile zeigt im zweiten Teaser-Trailer worum es in Curse of the Allflame geht und es wird untot

5 Gratis Cosmetics

Was gibt es geschenkt? Zum Start von Curse of the Allflame gibt es 40 neue Challenges, bei denen ihr insgesamt 5 kostenlose Cosmetics als Belohnungen abstauben könnt. Die Herausforderungen sind immer etwas unterschiedlich, lassen sich meist, aber durch kleine Umwege oder ganz beiläufig, während des Spieldurchgangs erledigen.

Wenn ihr 12, 24, 32 und 36 Challenges abgeschlossen habt, erhaltet ihr jeweils eine der Belohnungen. Ihr erhaltet nacheinander den Oceanic Weapon Effect, das Fangtooth-Moray-Haustier, das Captain’s-Wheel-Rückenaccessoire und den Oceanic Portal Effect.

Dazu kommt noch eine fünfte Belohnung. Über die Challenges sammelt ihr nach und nach Teile der Allflame Challenger Trophy, einer Hideout-Dekoration, die ihr euch so komplett zusammenbauen könnt. Alle Belohnungen sind rein optisch und lassen sich auch im Nachfolger, Path of Exile 2, verwenden.

Was ist im Ruthless-Modus? Wer in der härteren Ruthless-Liga unterwegs ist, kommt deutlich schneller an die gleichen Belohnungen. Dort schaltet ihr die vier Effekte und das Pet bereits bei 2, 4, 6 und 8 abgeschlossenen Challenges frei, statt bei 12, 24, 32 und 36 wie in der normalen Liga. Allerdings ist dieser Spielmodus auch nochmal deutlich härter.

Startet ihr heute Abend in die neue Liga von Path of Exile? Und falls ja, welches Build strebt ihr an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zu den Änderungen der neuen Season findet ihr in diesem Artikel: Path of Exile: Curse of the Allflame – Release und alle wichtigen Neuerungen zur neuen Erweiterung im Überblick