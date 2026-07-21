Path of Exile weigert sich selbst nach 42 Seasons, das zu tun, was Diablo 4 seit Release erlaubt – Chef sagt: Fühlt sich falsch an

Path of Exile hat bereits 42 Seasons hinter sich, doch auch in Season 43 müssen Spieler wieder durch die Kampagne spielen. Der Chef hat dafür eine gute Begründung.

Was ist das für eine Mechanik? In Path of Exile gibt es zum Start der neuen Season immer das gleiche Spiel. Alle müssen durch die Kampagne gehen, bevor sie sich im Endgame freier entscheiden können, was sie machen wollen.

Auch nach 42 Seasons gibt es keine Möglichkeit, die Kampagne des Spiels zu überspringen. Bei Diablo 4 hingegen gibt es diese Möglichkeit, was auch dafür sorgt, dass sich die Entwickler von Path of Exile immer wieder mit der Frage beschäftigen müssen.

Wie kommt das an? Neue Spieler können gut und gerne 10–20 Stunden für die Kampagne brauchen, weil sie die Tricks für den schnellen Abschluss nicht kennen. Aber Profis würden sich die 5–7 Stunden, die sie dagegen brauchen, gerne sparen und sich wünschen, dass die Kampagne abgeschafft wird.

Hier könnt ihr den Trailer zur 43. Season sehen:

Video starten Path of Exile zeigt im zweiten Teaser-Trailer worum es in Curse of the Allflame geht und es wird untot Autoplay

Erstmal kein Skip geplant

Wie reagieren die Entwickler auf die Idee? In einem Gespräch mit PCGamesN haben Chef Mark Roberts und Game Designer Christopher „Octavian“ Laferriere über die Möglichkeit eines Kampagnen-Skips gesprochen.

Dabei erklärte Laferriere: „Über so etwas würde ich mir gründlich Gedanken machen […] vielleicht lohnt es sich, das noch einmal zu prüfen – allerdings kommt es mir persönlich sehr falsch vor.“

Auch Chef Mark Roberts findet die Idee nicht gut. Laut ihm würde man sich durch den Skip „viel weniger um die eigene Spielfigur sorgen“. Er wisse aus eigener Hand, wie sich das anfühlt. Dank Entwickler-Tools kann er sich wohl jederzeit einen Charakter auf einem maximalen Level mit der besten Ausrüstung erstellen. Er sagte, dass es „das Spiel einfach wirklich schlechter macht – der Weg dorthin ist die Befriedigung.“

Gibt es gar keine Chance für einen Skip? Etwas Hoffnung bleibt noch erhalten. So galten in der Vergangenheit andere Prinzipien wie der Handel als unumstößlich und wurden dann dennoch geändert. Diesmal sind zum Beispiel die Sockel der Skill-Gems dran.

Für den Kampagnen-Skip dürfte es allerdings schwieriger werden. So soll der Fokus laut Chef Mark Roberts auf den neuen Seasons liegen, die das Spielerlebnis erfrischen.

Nervt euch die Kampagne von Path of Exile oder gehört sie einfach dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Auch die Skill-Gems galten als unumstößlicher Grundsatz im Spiel. Die Entwickler haben sie jedoch dennoch massiv für die neue Season verändert: Path of Exile verändert eine der grundlegendsten Regeln im Spiel, macht sie viel einfacher