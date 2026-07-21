Path of Exile: Curse of the Allflame – Release und alle wichtigen Neuerungen zur neuen Erweiterung im Überblick

Mit Curse of the Allflame erhält Path of Exile eine neue umfangreiche Season. Die bringt euch nicht nur unter Wasser, sondern auch etliche Neuerungen mit. Alle wichtigen Infos findet ihr bei uns.

Wann ist der Release von Curse of the Allflame? Curse of the Allflame erscheint am 24. Juli 2026 um 22:00 Uhr MESZ. Wie üblich werden dadurch alle Ligen abseits der Standard-Liga resettet und eure bisherigen Liga-Charaktere werden in diese verfrachtet.

Die wichtigsten Neuerungen in Kürze Neues Unterwasser-Setting Mit Korsarenkapitänin Valerie und der Singenden Seepocke geht es auf den Meeresgrund, um vergessene Schätze aus den Ozeanen von Wraeclast zu bergen. Auf euch warten dort neue Herausforderungen mit neuen Spielmechaniken, die vielleicht auch etwas mit dem Titel des Updates zu tun haben. Seekarten und Seereisen Sammelt Seekarten und verbindet sie, um eine Seereise anzutreten. Jede Karte bringt eigene Modifikationen mit, die sich auch auf angrenzende Seekarten auswirken können. Bergt und sammelt, was ihr tragen könnt, und bringt alles an die Oberfläche. Sockelfarben werden abgeschafft Ihr könnt ab Patch 3.29 jeden Gem in absolut jeden Sockel setzen, den ihr wollt. Dadurch erhaltet ihr deutlich mehr Freiheit für eure Builds. Geisterhafte Items durch die Allflamme Unter Deck der Singenden Seepocke findet ihr das Schiffsherz. Mit ihm könnt ihr Gegenstände in geisterhafte Einzelteile zerlegen und eines davon aussuchen. Zusätzlich könnt ihr Dukaten finden, mit denen ihr zusätzlich Einfluss auf Gegenstände nehmen könnt. Rückkehr der Söldner Die Söldner von Trarthus kehren zurück und warten auf ein Duell gegen euch, um euch, wenn ihr sie besiegt, temporär zu begleiten. Zusätzlich könnt ihr Söldner für die nächste Karte „speichern“, allerdings wird er dann komplett neue Gegenstände dabei haben. Überarbeitung von Abyss und Legion Abysse funktionieren jetzt ähnlich wie in PoE2 und bewegen sich nicht mehr langsam über die Karte, sondern sind sofort offen, umringt von Monstern. Tötet ihr diese, kriechen weitere Monster aus dem Riss. Besiegt ihr auch sie, schließt sich der Abgrund und wirft Beute ab. Bei Legion werden Inkubatoren komplett gestrichen und sie werden durch ein neues Crafting-System ersetzt: Mit der Währung „Umhüllende Kristalle“ bereitet ihr einzigartige Rüstungen vor, um sie im Reich des immerwährenden Krieges in einen speziellen Kristall zu legen. Daraus entstehen „spurenhafte“ Items, die extrem mächtige Modifikatoren von anderen Unique-Gegenständen übernehmen.

Detailliertere Infos zu den einzelnen Änderungen findet ihr über unser Inhaltsverzeichnis:

Video starten Path of Exile zeigt im zweiten Teaser-Trailer worum es in Curse of the Allflame geht und es wird untot Autoplay

Path of Exile: Curse of the Allflame – Setting und neue Mechaniken

Wohin geht’s in Curse of the Allflame? Ihr trefft auf die Korsarenkapitänin Valerie und ihr Schiff, die Singende Seepocke. Um sie und die Ozeane von Wraeclast drehen sich die neue Season und ihre dazugehörigen Mechaniken.

Welche Neuerungen bringt das Setting? Folgende neue Mechaniken und Inhalte bringt die Season mit:

Tauchgänge im Schutz der Allflammen-Funken Laternen schützen euch in den Untiefen der Gewässer und solange sie brennen, habt ihr Zeit, die dortigen Herausforderungen zu meistern und euch möglichst viel Beute zu sichern

Seekarten & Seereisen Findet sie über ganz Wraeclast verstreut und plant mit ihnen große Exkursionen, indem ihr sie zu Seereisen verbindet Ihr könnt jede Seekarte mehrmals besuchen und so ihre Belohnungen farmen Jedes besuchte Gebiet hat einen Modifikator, der sich auf eure weitere Reise auswirkt Randgebiete bringen zusätzliche, zufällige Effekte mit, die Einfluss auf angrenzende Seekarten nehmen und eure Belohnung ergänzen Manche Seekarten führen zu besonderen Herausforderungen, die euch in die Schwarze Strömung entführen und ebenso besonderen Loot liefern, wenn ihr überlebt

Crafting mit der Allflamme und dem Herz des Schiffs Unter Deck der Singenden Seepocke findet ihr das Herz des Schiffs Dieses könnt ihr mit Gegenständen füttern, die es für euch in geisterhafte Gegenstände aufteilt Eines könnt ihr bei jedem Durchgang aussuchen und behalten Auf euren Reisen zum Meeresgrund findet ihr ebenso Dukaten, mit denen ihr den Prozess und die Gegenstände zusätzlich beeinflussen könnt



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Auf Seite 2 findet ihr alle wichtigen Neuerungen zu bestehenden Klassen und Inhalten. Bleibt also dran, wenn ihr dazu Infos braucht. Springt ansonsten gern zu Seite 3, auf der ihr alle wichtigen Änderungen und Überarbeitungen findet.