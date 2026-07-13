Path of Exile bringt in der neuen Season beliebtes Endgame zurück, steht für Monsterhorden und viel Loot

Die Entwickler von Path of Exile haben einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der zeigt, worum es in der kommenden Season geht. Dabei spielen Untote wohl eine große Rolle.

Was zeigt der Teaser? Eigentlich zeigt der Teaser nur eine ganz kurze Szene, in der ein Skelett zum Leben erweckt wird. Doch für Kenner von Path of Exile sieht das eindeutig nach einer neuen Version des altbekannten Abyss-Systems aus.

Die Wiederbelebung eines Skelettes am Meeresboden durch die grüne Energie der Allflame und der Teasertitel „Sie erheben sich erneut“ schickt den Fans klare Signale.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer selbst sehen:

Video starten Path of Exile zeigt im zweiten Teaser-Trailer worum es in Curse of the Allflame geht und es wird untot Autoplay

Abyss kehrt zurück

Was ist Abyss? Die Abyss-Mechanik gibt es eigentlich schon seit Dezember 2017, also stolze 9 Jahre. Dennoch ist sie sehr beliebt, was an ihrer simplen aber lohnenswerten Mechanik liegt.

Man trifft auf ein leuchtendes, grünes Symbol auf dem Boden. Nähert man sich, bildet sich ein Riss, der sich durch das Level schlängelt und Horden von Monstern aus der Tiefe freilässt. Ist man schnell genug und kann dem Riss bis zu seinem Ende folgen, wartet entweder eine Truhe oder ein Portal in die Tiefe.

Unten in der Tiefe kann man dann gegen einen Boss kämpfen, der noch besseren Loot verspricht. Vor allem die hohe Monsterdichte, die einfache Mechanik, aber auch die gute Synergie des Loots mit vielen Klassen machen das Endgame-Modul zu einem der beliebtesten im Spiel.

Wie könnte die Rückkehr aussehen? Wie erwähnt ist die Abyss-Mechanik schon älter und deshalb in die Jahre gekommen. Ähnlich wie beim Breach-Modul werden die Entwickler hier vermutlich ein Update spendieren, das den beliebten Spielmodus erneuert.

Dabei kann man wieder mit ganz neuen Funktionen rechnen, die es zuvor nicht gab, während der alte Charme und die grundlegenden Mechaniken nicht verändert werden.

Wie reagieren die Fans auf das Motto der neuen Season? In den Kommentaren unter dem Trailer auf YouTube zeigen sich die Fans begeistert vom Motto der neuen Season. Das liegt wohl auch daran, dass man mit Breach bereits gezeigt hat, dass die Updates alter Module nichts Schlechtes sind, sondern sie Modi auch wirklich verbessern können.

Ersten Vermutungen der Fans nach könnte man zu den Tiefen des Abyss unter Wasser vordringen und dort wohl bislang Unbekanntes finden.

Seid ihr ein Fan vom Abyss-Spielmodus oder hättet ihr euch etwas anderes für die nächste Liga gewünscht? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Was der letzte Teaser bereits verraten hat, findet ihr hier: Während alle auf neue Inhalte in Path of Exile 2 warten, überraschen die Macher mit einer neuen Season – Für Path of Exile 1