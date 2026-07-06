Während alle auf neue Inhalte in Path of Exile 2 warten, überraschen die Macher mit einer neuen Season – Für Path of Exile 1

Die Entwickler von Path of Exile haben mit einem neuen Teaser ihre kommende Season angekündigt und die führt die Spieler unter Wasser.

Was ist das für eine Ankündigung? Während alle eigentlich auf den großen Full-Release von Path of Exile 2 warten, haben die Entwickler von Path of Exile am Sonntag einen neuen Teaser veröffentlicht – und zwar für Teil 1. Unter dem Titel Curse of the Allflame (auf Deutsch: Der Fluch der Allflamme ) geht es für die Spieler wohl unter Wasser weiter.

Wie immer lässt der Teaser noch viel Raum zur Spekulation, er zeigt aber einen Fischer, der von unterhalb des Wassers beobachtet wird. Außerdem sieht man die bekannte Allflame die bereits jetzt im Spiel als Questitem Unterwasser gefunden wird.

Mit dem Namen kombiniert, lässt sich wohl sagen, dass die Spieler mit Unterwasser-Leveln und Flüchen rechnen können, die in der neuen Season wohl richtig präsent werden.

Hier könnt ihr den Teaser selbst sehen:

Video starten Path of Exile zeigt im neuen Teaser die Season Curse of the Allflame Autoplay

Neue Season schon im Juli

Wann geht es los? Wie immer folgt bei Path of Exile nach dem ersten Teaser nochmal ein Livestream, der den Fans alles Nötige über das Spiel verrät. Am 16. Juli gehen die Entwickler deshalb wieder live und zeigen den Fans, was sie erwartet.

Starten können alle dann am Freitag, dem 24. Juli 2026. Dort geht es abends los mit der neuen Season.

Wie reagieren die Fans auf den Teaser? Der Teaser war wieder mal so kurz, dass die Fans sich nur mit einem Meme zu helfen wussten. So skandieren Sie Boat League in den Kommentaren auf YouTube und Reddit. Auf letzterem finden sich aber auch einige interessante Kommentare:

LeadershipOne5128: „Ich bin schon länger davon überzeugt, dass die Allflame Teil des Rätsels ist, um den ‚Winding Pier‘ zu erreichen (das geheime Gebiet, das wahrscheinlich ein geheimes Versteck freischaltet). Vielleicht schubst uns diese Liga in die richtige Richtung; es ist an der Zeit, dass wir das Geheimnis von PoE lüften.“

Smithlarr: „Eine Liga, die das Torment-System überarbeitet?“

SlurpThePurp: „Uber-Krillson kommt.“

mandoodiao: „Gut. Beim ersten Mal war der Kampf gegen Krillson sehr schwer, aber mittlerweile ist er ziemlich einfach geworden.“

Habt ihr schon eine Theorie, was in der neuen Season ins Spiel kommt? Schreibt es gerne in die Kommentare! Ein System von Path of Exile dürfte bei den Entwicklern längst zur Überarbeitung auf der To-do-Liste stehen: Spieler flehen die Entwickler von Path of Exile an, ein System zu überarbeiten: „Das stört mich so sehr“