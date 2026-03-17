Spieler von Path of Exile flehen die Entwickler an, ein System zu überarbeiten: „Ist eine Abscheulichkeit“

Eine große Neuerung aus der neuen Season Path of Exile: Mirage ist das neue Atlas-System, doch die Spieler sind damit nicht zufrieden.

Was hat sich am System geändert? Das Atlas-System ist der Einstieg ins Endgame von Path of Exile. Mit den neuen Änderungen aus der Season Mirage haben die Entwickler die Wege vereinfacht, wie man den Atlas befüllen kann.

Während man zuvor jede einzelne Karte mit Glück finden musste, haben die Entwickler das System dahin verändert, dass man einfach nur noch eine Blanko-Karte mit einer Tier-Stufe findet und sie im neuen Atlas-System in eine ausgewählte Map verwandelt. Im Gegensatz zu früher können Spieler nun einfach bestimmen, welche Map sie zocken wollen.

So können die Spieler den Atlas schneller vervollständigen und befinden sich nicht mehr so lange auf der Suche nach der letzten fehlenden Karte. Doch das neue System hat auch seine Schwäche.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season von Path of Exile: Mirage sehen:

Designt von Entwicklern

Was stört die Spieler? In einem neuen Beitrag auf Reddit ärgern sich die Spieler über das neue System. Während die grundsätzliche Idee des verbesserten Atlas von den Spielern positiv hervorgehoben wird, so gibt es viel Kritik am neuen Design.

Die Fans scherzen im Beitrag, der neue Atlas sei von den Entwicklern gestaltet worden, nicht von Designern, denn „das Kartengerät ist eine Abscheulichkeit“. Reddit-Nutzer NckyDC beschreibt es so:

Dieses Gerät, das auftaucht, verschwindet und sich bewegt – dass man jedes Mal erst Karten suchen, die Augen zusammenkneifen und sich überlegen muss, wie es überhaupt funktioniert, ist einfach eine wahnsinnig schlechte Benutzererfahrung.

Technisch funktioniert das neue System zwar einwandfrei, eine gute Erfahrung für die Nutzer stellt es jedoch nicht dar.

Was wünschen sich die Spieler? Für die Spieler ist klar: Das System muss ausgebessert werden. Dabei sind es teilweise Kleinigkeiten, die die Spieler stören. So schreiben sie auf Reddit:

fdegen: „Der zusätzliche Klick, der dazwischen eingefügt wurde, ob man eine Map einfach reinlegt oder sie dort platziert, wo man sie haben will. Das stört mich so sehr“

lepsek9: „Wenn wir einfach eine einzelne Map favorisieren/anpinnen könnten, die sich automatisch öffnet…“

Lancestrike: „Schließ mal einen Controller an, du wirst merken, dass es dort sogar noch schlimmer ist.“

Educational-Ruin9992: „Musste nachschlagen, wie man eine Map macht, als ich es zum ersten Mal versucht habe. Ich bin kein schlauer Mann, und GGG nutzt das aus.“

Wenn die Entwickler das System mit einem Patch ausbessern, dürfte das die Stimmung in der Community wieder anheben, denn etwa zwei Wochen nach dem Start der neuen Season sind wohl die meisten Spieler inzwischen beim Atlas-System angelangt.

Path of Exile: Mirage kam bei den Spielern richtig gut an. Die Season wurde von den Fans positiv aufgenommen, und dass das größte Problem eine schlechte Nutzeroberfläche sein soll, zeigt, dass es gerade ganz gut läuft. Nur ein Problem sorgt vor allem in Europa für Ärger: Path of Exile wird von Hackern attackiert, jetzt verraten die Entwickler wie schlimm es ist