Path of Exile ist „im Moment unspielbar“, jetzt melden sich die Entwickler zu Wort

Die europäischen Server von Path of Exile machen mal wieder Probleme. Während die Entwickler letztes Jahr viel Geld ausgegeben haben, um die Server besser vor Angriffen zu schützen, gibts es für die Spieler jetzt wieder Lags und einen hohen Ping.

Wie steht es um die Server von Path of Exile? Frisch zur neuen Season von Path of Exile die am 6. März 2026 startete sind die Serverprobleme auf den EU-Servern zurückgekehrt. Den Gipfel der Lags haben die Spieler am Abend des 11. März gespürt. Hier lieferte das ARPG einen Ping von über 800 an die Spieler ab und wurde so unspielbar.

Entsprechend genervt reagierten auch die Fans auf Reddit, die sich schon an die Situation gewöhnt haben. So postet Nutzer Cute_Activity7527 unter dem Titel „EU-Patient lebt! Puls stabil.“ seinen 800er-Ping samt Graph der starke Lag-Ausbrüche zeigt.

Auch Reddit-Nutzer SaudiHaramco beschwert sich: „Im Moment unspielbar… Das war in den letzten paar Ligen fast jeden Nachmittag so. Nachts oder morgens läuft es reibungslos… Lächerlich.“ Bereits in der Vergangenheit kam es gerade zum Seasonstart zu starken Serverproblemen, doch das liegt nicht nur an den vielen Spielern.

Hier könnt ihr was sehen:

DDoS-Angriffe belasten die Server

Woher kommen die Serverprobleme? Die Serverprobleme von Path of Exile kommen für gewöhnlich nicht nur durch die Spieler die in großer Zahl auf den Servern des ARPGs spielen. In einem vergangenem Gespräch mit dem Entwickler von Grinding Gear Games verrieten diese, dass die Server ständig mit sogenannten DDoS-Angriffen zu kämpfen haben.

Dabei handelt es sich um Angriffe von Hackern, durch die die Server gleichzeitig Hunderttausende unechte Anfragen erhalten und dann laggen oder im schlimmsten Fall unter der Last zusammenbrechen. 2025 haben die Entwickler deshalb viele Ressourcen in den Schutz der Server gesteckt und konnten so Lags in den vergangenen Seasons stark reduzieren.

Ob die Probleme diesmal auch wieder an einem Angriff dieser Art liegen, ist bislang nicht bestätigt. Die Community-Managerin Natalia_GGG hat sich jedoch bereits zu den Lags geäußert.

Was sagt die Community Managerin? In einem Statement auf Reddit bestätigt Natalia_GGG die Lags auf den Server. Gleichzeitig so erklärt sie, konnten bereits erste Verbesserungen erzielt werden. Die Entwickler seien deshalb weiterhin im Gespräch mit den Serveranbietern und würden gemeinsam versuchen die Probleme zu mildern bis eine Lösung gefunden wurde.

Auf ihr Statement reagieren einige Nutzer mit Frust. Das gerade die EU-Server immer wieder zum Seasonstart mit Lags zu kämpfen haben ist inzwischen schon ein Meme in der Community geworden. Dies führt sogar so weit, dass viele Spieler lieber auf den Servern in Amerika spielen, die trotz höherem Ping immerhin stabil laufen.

Die Server von Path of Exile bleiben gerade in Europa weiterhin Thema. Ob das Problem durch noch besseren DDoS-Schutz lösen lässt oder ob es diesmal gar nicht an einem externen Angriff liegt, bleibt weiterhin offen. So sah es in der Vergangenheit aus: Entwickler von Path of Exile entschuldigen sich für die Server-Probleme, sagen klar, woher sie kommen