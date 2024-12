Path of Exile 2: Anfänger-Build lässt euch als Sorcerer das Schlachtfeld einfrieren

In Path of Exile 2 sind Builds recht komplex und um sie auszufeilen braucht ihr viel Zeit und Geduld. Ein Spieler hat jetzt für die Zauberin einen mächtigen Build gebaut, mit dem ihr das ganze Schlachtfeld und Bosse einfrieren und mit Kometen bombardieren könnt.

Was ist das für ein Build? Es handelt sich hierbei um einen simplen Build von YouTuber Zen_M für alle Spieler, die mit Path of Exile 2 anfangen wollen, sich jedoch keine komplizierten Rotationen von anderen Klassen merken wollen. Hierbei bietet sich die Zauberin mit ihrem Comet-Build an.

In diesem friert ihr eure Gegner ein und lasst automatisch gefrorene Kometen auf das Schlachtfeld fallen, um eure Gegner zu pausieren und sie zu dominieren.

Der Build ist simpel, einfach zu verstehen und mit der richtigen Vorbereitung auch schnell umzusetzen. Wir zeigen euch deshalb in unserem Guide, wie ihr eure Zauberin optimal zu Beginn eurer Reise skillen solltet und was ihr im Endgame bezüglich der Gems und eurer Rotation wissen müsst.

Skills für den Anfang: Von Akt 1 bis Akt 3

Wie sieht der Build bis zum Endgame aus? Die wahre Kraft des Eises könnt ihr erst im Endgame ausüben, doch bis dahin müsst ihr euch mit schwächeren Talenten begnügen. Nutzt deshalb je nach Akt folgende Skills:

Akt 1: Alle Skills und Gems

Skills für Akt 1 Support-Gems für Akt 1 Hauptfähigkeit: Spark – Unleash

– Controlled Destruction Flame Wall – Spell Cascade Frost Bomb – Magnified Effect (für Map)

– Concentrated Effect (für Bosse)

– Glaciation Optional: Orb of Storm Arcane Tempo

Wie funktioniert die Rotation? Nutzt Spark als eure Hauptfähigkeit. Diese paart ihr mit Flame Wall, um eure Projektile zu verstärken. Frost Bomb nutzt ihr bei Bossen immer auf Cooldown. Orb of Storm dient hierbei als Erweiterung der Flame Wall – sie ist nützlich, aber nicht notwendig.

Was soll ich im passiven Skill-Tree fokussieren? Vom Startpunkt geht ihr die Gabelung nach oben, aber auf der linken Seite und aktiviert alle Punkte bis Path of Storms.

Bevor sich die Gabelung trefft und weiter nach oben führt, geht ihr den linken Weg weiter und löst die Punkte bis zu Exploit the Elements ein. Fokussiert euch bei den kleineren Punkten eher auf erhöhte Zaubergeschwindigkeit, Intelligenz und mehr Schaden für Elemente.

Akt 2: Alle Skills und Gems

Skills für Akt 2 Support-Gems für Akt 2 Hauptfähigkeit: Frostbolt – Scattershot

– Glaciation Cold Snap – Spell Cascade

– Concentrated Effect Frost Bomb – Magnified Effect

– Controlled Destruction Wenn freigeschaltet: Hypothermia keine

Wie funktioniert die Rotation? Ihr nutzt Frostbolt als Hauptfähigkeit und dazu ergänzend Cold Snap für eine kalte Detonation. Frost Bomb ist hierbei wieder für stärkere Feinde und Bosse gedacht und muss immer auf Cooldown sein. Hypothermia debufft eure Feinde und macht sie anfälliger für Frostschaden.

Was soll ich im passiven Skill-Tree fokussieren? Hierbei fokussiert ihr euch vollkommen auf das Eis-Element. Geht also vom Startpunkt den ganzen Weg nach oben an die Spitze und aktiviert:

Endless Blizzard

Inescapable Cold

Glaciation

Zudem solltet ihr noch folgende Perks auswählen:

Ascendancys vom Stormweaver: Scouring Winds

Scouring Winds Overexposure (auf dem Weg nach oben an der zweitletzten Kreuzung das erste Sternenbild auf der linken Seite)

Akt 3: Alle Skills und Gems

Skills für Akt 3 Support-Gems für Akt 3 Cast on Freeze Skill: Cold Snap (tauschen mit Comet, wenn ihr Gem-Cutting Lvl. 11 erreicht habt)

– Spell Echo Hauptfähigkeit: Frostbolt – Scattershot

– Glaciation Frost Bomb – Magnified Effect

– Strip Away Frost Wall – Spell Cascade

– Icicle Hypothermia keine

Wie funktioniert die Rotation? Ihr nutzt aktiv Frostbolt und friert eure Gegner ein. Durch Cast on Freeze müsst ihr aber nicht mehr Cold Snap aktiv casten – der Skill aktiviert sich jetzt automatisch nach jedem Einfrieren. Haltet Frost Bomb erneut bei härteren Gegnern immer auf Cooldown.

Frost Wall ist jetzt ein Zusatz, der Kristalle erschafft, die bei genug Schaden explodieren und Flächenschaden erzeugt. Diesen Skill nutzt ihr nach Belieben, aber vor allem gegen Bosse – diese lassen die Kristalle beim spawnen fast immer sofort explodieren.

Deaktiviert zudem Cast on Freeze, wenn ihr gegen Bosse kämpft und nutzt dabei dann hauptsächlich Frost Bomb und Frost Wall – sonst wird eurer Gegner wieder aufgetaut. Spammt also Frostbolt und Frost Bomb und wenn Boss eingefroren ist, ausschließlich Frost Wall, bis dieser wieder aufgetaut ist.

Was soll ich im passiven Skill-Tree fokussieren? Hierbei solltet ihr am besten noch auf dem Weg nach oben an der zweitletzten Kreuzung den Weg nach rechts bis zum Perk „Shattered Crystal“ nehmen. Der reduziert das Leben eurer Kristalle, um euren DPS zu erhöhen.

Comet-Build: Welche Skills brauche ich für das Endgame?

Skills für das Endgame Support-Gems für das Endgame Cast on Freeze Skill: Comet

– Concentrated Effect

– Impetus Elemental Invocation Skill: Comet

– Spell Echo

– Capacitor Hauptfähigkeit: Frostbolt – Scattershot

– Glaciation

– Controlled Destruction Comet – Hourglass

– Inevitable Critical

– Supercritical Frost Bomb – Magnified Effect

– Strip Away

– Considered Casting Frost Wall – Spell Cascade

– Icicle

– Cold Mastery Hypothermia – Persistence

– Heightened Curse Leap Slam (optional für Beweglichkeit) keine

Wie funktioniert die Rotation? Ihr aktiviert Frostbolt bis euer Gegner eingefroren ist und aktiviert dann Frost Bomb und Frost Wall. Hypothermia hilft euch erneut mit einem Debuff der die Ressitenzen eurer Feinde senkt. Comet könnt ihr nach Belieben einsetzen, je nachdem, ob ihr noch genug Mana habt. Der Leap Slam dient hauptsächlich zur Fortbewegung, um Distanz zu euren Gegnern zu schaffen.

Welche Route nehme ich im passiven Skill-Tree? In eurem Skill Tree müsst ihr jetzt einen Punkt in Energy auf der rechten Seite des passiven Skill-Trees aktivieren, um Elemental Invocation effektiv nutzen zu können – aktiviert auch im selben Bereich „Invocated Efficiency“.

Zudem solltet ihr in der zweitletzten Kreuzung auf dem Weg nach oben noch einige Punkte von „Freeze Buildup“ aktiviert haben. Zu guter Letzt aktiviert ihr noch im selben Bereich unter dem Energiebaum den Punkt „Thin Ice“. Bei Ascendancys kommt zu Scouring Winds noch Arcane Sword dazu.

Alle Infos zu Waffen, Rüstungen und Tränken

Skills und ihre Gems sind wichtig damit ihr eine starke Rotation für den Kampf habt, doch ohne passende Ausrüstung ist euer Build nicht effektiv genug. Deshalb solltet ihr auf folgende Items und Affixe setzen:

Art des Items Affixe Helm – Lebenspunkte

– Resistenzen Handschuhe – Aufbau zum Einfrieren Brustschutz – Reduziert Manakosten

– Spirit erhöhen Stiefel – Erhöhte Fortbewegung

– Resistenzen Schmuck – Resistenzen

– Spirit erhöhen

– Lebenspunkte

– Attribute Gürtel – Lebenspunkte

– Attribute

– Resistenzen Tränke – Heiltrank: X % auf sofortige Heilung

– Manatrank: X % erhöhte Menge, die wiederhergestellt wird

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich des Anfänger-Builds für die Zauberin. Der Build ist mächtig und kann vor allem seine wahre Stärke erst im Endgame entfalten. Habt ihr einen ähnlichen schon gezockt und wenn ja, wie sehen eure Skills aus? Tauscht euch gerne mit anderen Fans aus. Mehr zu Path of Exile findet ihr hier: Path of Exile 2: Das sind die 12 Ascendancy-Klassen, die ihr im Early Access spielen könnt