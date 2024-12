Path of Exile 2: Das sind die 12 Ascendancy-Klassen, die ihr im Early Access spielen könnt

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben kurz vor dem Start der Early-Access-Phase die zwölf Ascendancy-Klassen vorgestellt, die ihr in der Vorabversion von PoE2 spielen könnt.

Was sind Ascendancy-Klassen? Die gab es schon im ersten Path of Exile und sie ermöglichen es euch, eure Klasse zu spezialisieren, indem ihr dem Pfad einer Ascendancy folgt. Der Duelist kann etwa zum Slayer, Gladiator oder Champion werden. Fast alle Klassen aus PoE besitzen drei Spezialisierungen.

Zum Start der Early-Access-Version von Path of Exile 2 am 6. Dezember 2024 werden euch jedoch nur sechs der zwölf geplanten Klassen zur Verfügung stehen. Auf welche Ascendancys sich diese aufwerten lassen, das haben die Entwickler des Spiels jetzt verraten (via pathofexile.com).

Der Gameplay-Trailer für den Early-Access-Start von Path of Exile 2:

Die Ascendancys der Sorceress

Stormweaver : Kann das Wetter beeinflussen und einen elementaren Sturm beschwören.

: Kann das Wetter beeinflussen und einen elementaren Sturm beschwören. Chronomancer: Manipuliert die Zeit, um Cooldowns vorzeitig abzuschließen, Gegner einzufrieren und zu Orten zu teleportieren, die man in der Vergangenheit besucht hat.

Die Ascendancys vom Warrior

Titan : Titanen besitzen erhöhte Rüstung und Lebenspunkte, können aufgrund ihrer Stärke mehr tragen und bringen mit ihren Attacken die Erde zum Beben.

: Titanen besitzen erhöhte Rüstung und Lebenspunkte, können aufgrund ihrer Stärke mehr tragen und bringen mit ihren Attacken die Erde zum Beben. Warbringer: Diese Krieger beschwören über Totems Geister-Diener, schützen sich mit einem Jade-Effekt und einem starken Schild und können eine Art Leichenexplosion aktivieren.

Die Ascendancys vom Ranger

Deadeye : Der mobile Scharfschütze agiert aus der Distanz und verursacht mit seinen Projektilen an markierten Zielen extrem hohen Schaden.

: Der mobile Scharfschütze agiert aus der Distanz und verursacht mit seinen Projektilen an markierten Zielen extrem hohen Schaden. Pathfinder: Dieser Jäger braut Fläschchen, die unterschiedliche Schadensarten verursachen, außerdem sind seine Gifte besonders toxisch.

So sieht der Talentbaum der Blutmagierin aus.

Die Ascendancys der Witch

Blood Mage : Die Blutmagierin trinkt das Blut ihrer Feinde, um sich zu heilen. Außerdem setzt sie Flüche ein, die niemals auslaufen.

: Die Blutmagierin trinkt das Blut ihrer Feinde, um sich zu heilen. Außerdem setzt sie Flüche ein, die niemals auslaufen. Infernalist: Die Pyromantikerin kann sich in einen Dämon verwandeln, einen infernalen Hund beschwören und besonders mächtige Feuerzauber wirken.

Die Ascendancys vom Mercenary

Witchhunter : Der Hexenjäger stört die Konzentration seiner Opfer und verursacht dadurch enormen Schaden. Zudem kann er einen Absorptionseffekt aktivieren, der gegnerische Magie abfängt.

: Der Hexenjäger stört die Konzentration seiner Opfer und verursacht dadurch enormen Schaden. Zudem kann er einen Absorptionseffekt aktivieren, der gegnerische Magie abfängt. Gemling Legionnaire: Der Legionär genießt starke Boni für Skills, Juwelen und verschiedene Attribute.

Die Ascendancys vom Monk

Invoker : Durch Meditation kann der Invoker ein Energieschild aufbauen und das sogar überladen, um kurzzeitig den doppelten Schutz zu erhalten. Zudem kann er seine elementaren Kräfte entfesseln, um alle Feinde zu überwältigen.

: Durch Meditation kann der Invoker ein Energieschild aufbauen und das sogar überladen, um kurzzeitig den doppelten Schutz zu erhalten. Zudem kann er seine elementaren Kräfte entfesseln, um alle Feinde zu überwältigen. Acolyte of Chayula: Dieser Kämpfer hat es auf das Mana seiner Feinde abgesehen, durch das er sogar seinen Energieschild aufladen kann. Weiterhin kann er nützliche Flammen beschwören und zusätzlichen Chaosschaden verursachen.

Ebenfalls wie im Vorgänger sind die Klassen von Path of Exile 2 übrigens fest vordefinierte Figuren, die sich kaum anpassen lassen. So könnt ihr beispielsweise erneut nicht das vorgegebene Geschlecht ändern. Eine Hexe ist immer weiblich, ein Mönch immer männlich. Alle Infos zum Release auf Steam, PS5 und XBOX, Early Access, Klassen & Crossplay von Path of Exile 2 findet ihr hier.