Path of Exile 2 – Early Access: Alle Infos zu Start, Preload und Kosten für PC und PS5

Path of Exile 2 startet in den Early Access auf PC und PS5. MeinMMO hat euch alle Informationen zum Start, Preload und den Kosten zusammengefasst.

Wann startet der Early Access von Path of Exile 2? Der Early Access von Path of Exile 2 startet am Freitag, dem 06. Dezember 2024 um 20:00 Uhr. Er wird voraussichtlich bis mindestens Mai 2025 andauern. Spätestens Ende 2025 soll PoE2 dann den Early Access verlassen.

Wann geht der Preload los? Wer Path of Exile 2 bereits vorab downloaden will, kann dies tun. Für die Plattformen gelten dabei verschiedenen Zeiten:

Xbox: Für Spieler auf der Xbox geht das bereits früher, hier kann das Spiel bereits jetzt heruntergeladen werden.

PS5: Wer Path of Exile 2 auf der PS5 spielt, kann das Spiel sofort herunterladen, sobald die Unterstützer-Pakete im Laden verfügbar sind. Dies soll wohl am Donnerstag, dem 05. Dezember um 20:00 Uhr deutscher Zeit so weit sein. Steam: Für Steam wurde bislang kein Preload bekannt gegeben, mit einem Trick können alle, die das Spiel auf Steam oder Epic Games gekauft haben, es aber dennoch vorher herunterladen.

Für Steam wurde bislang kein Preload bekannt gegeben, mit einem Trick können alle, die das Spiel auf Steam oder Epic Games gekauft haben, es aber dennoch vorher herunterladen. Epic Games: Auch hier wurde noch kein Datum bekannt gegeben, wann das Spiel vorab heruntergeladen werden kann.

Hier könnt ihr den Gameplay-Trailer für Path of Exile 2 Early Access sehen:

Kosten und Verfügbarkeit auf PS5

Wie kann man Path of Exile 2 auf PS5 kaufen? Auf der PS5 ist PoE2 erst ab dem 05. Dezember um 20:00 Uhr verfügbar. Vorher könnt ihr das Spiel noch nicht kaufen.

Wie viel kostet der Early Access von Path of Exile 2? Der Early Access kostet mindestens 27,75 € auf der Website der Entwickler. Je nach Plattform variieren die Preise um wenige Euro.

Zur Verfügung stehen dabei verschiedene Unterstützer-Pakete, die euch nur kosmetische Items und weitere Zugänge für Freunde geben. In einem Artikel haben wir alle 7 Unterstützerpakete miteinander verglichen:

So umfangreich ist der Early Access

Welche Inhalte erwarten die Spieler? In Path of Exile 2 werden zunächst die Akte 1–3 sowie das Endgame im Early Access verfügbar sein. Um die fehlenden Akte 4–6, die in der Vollversion des Spiels verfügbar sein sollen, zu kompensieren, haben die Entwickler den Cruel-Modus eingeführt.

Sobald ihr Akt 3 abgeschlossen habt, spielt ihr im Cruel-Modus das Spiel ein weiteres Mal von Akt 1 bis Akt 3 durch, doch diesmal ist die Schwierigkeit höher als zuvor. Die Kampagne soll etwa 25 Stunden dauern, dann habt ihr die ersten drei Akte abgeschlossen.

Was ist das maximale Level? Die Level-Grenze liegt bei Level 100. Nach dem Akt 3 im Cruel-Modus abgeschlossen wurde, seid ihr etwa Level 65. Von dort an geht es ins Endgame.

Welche Endgame-Inhalte sind im Early Access verfügbar? Statt zunächst alle Akte fertig zu entwickeln und sich dann auf das Endgame zu konzentrieren, haben die Entwickler direkt neue und verbesserte Endgame-Spielmodi gestaltet. Von Beginn an zur Verfügung stehen:

Trial of the Sekhemas: Eine Herausforderung, die euer Geschick und eure Geduld bis ins Endgame auf die Probe stellt.

Eine Herausforderung, die euer Geschick und eure Geduld bis ins Endgame auf die Probe stellt. The Trial of the Chaos God: Im Vaal-Dschungel entscheidet ihr zwischen sicheren Belohnungen oder riskanteren Herausforderungen, um größere Gewinne zu erzielen.

Im Vaal-Dschungel entscheidet ihr zwischen sicheren Belohnungen oder riskanteren Herausforderungen, um größere Gewinne zu erzielen. Expedition: Ein Grabungsabenteuer, bei dem ihr mit Sprengstoff alte Ruinen erkundet, euch gegen wiedererweckte Tote behauptet und durch steigende Risiken wertvolle Artefakte sammelt.

Ein Grabungsabenteuer, bei dem ihr mit Sprengstoff alte Ruinen erkundet, euch gegen wiedererweckte Tote behauptet und durch steigende Risiken wertvolle Artefakte sammelt. Ritual: Ihr opfert die Essenz besiegter Monster an Ritualaltären, um sie verstärkt erneut zu bekämpfen und mächtige Belohnungen zu erlangen.

Ihr opfert die Essenz besiegter Monster an Ritualaltären, um sie verstärkt erneut zu bekämpfen und mächtige Belohnungen zu erlangen. Delirium: Ein nebliges Chaos, das euch in albtraumhafte Gefahren führt, wo wachsendes Risiko mit zunehmend reicheren Belohnungen lockt.

Ein nebliges Chaos, das euch in albtraumhafte Gefahren führt, wo wachsendes Risiko mit zunehmend reicheren Belohnungen lockt. Pinnacle: Eine bedrohliche Festung mit einem zentralen Flammenlabyrinth, das eure Fähigkeiten auf eine harte Probe stellt.

Diese Spielmodi sollen etwa die Hälfte derer darstellen, die bei der Vollversion verfügbar sind. Beim vollständigen Release wird es also nochmal einige neue Inhalte geben. Wenn ihr wissen wollt, was euch unabhängig vom Early Access erwartet, dann schaut mal in unseren Artikel, in dem wir die wichtigsten Fragen beantwortet haben: Path of Exile 2: Alle Infos zum Release auf Steam, PS5 und XBOX