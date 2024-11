Path of Exile 2 Supporter Pack: Alle 7 Versionen im Vergleich

In Path of Exile 2 gibt es 7 verschiedene Supporter Packs. In unserem Vergleich könnt ihr herausfinden, welche sich für euch am besten lohnt.

Welche Supporter Packs gibt es? In Path of Exile 2 gibt es 7 verschiedene Unterstützerpakete. Wir haben euch diese nach Preis sortiert, damit ihr eine direkte Übersicht habt. Die teureren Pakete auf den Konsolen PS5 und Xbox sollen etwas günstiger sein. Die genauen Preise für PS5 sind bisher nicht veröffentlicht worden.

Name des Packs Preis Plattform Path of Exile 2 Early Access Unterstützerpaket 27,75 € für PC, 31,49 € für Xbox PC, PS5 und Xbox Fürst von Ogham Unterstützerpaket 55,45 € für PC, 62,99 € für Xbox PC, PS5 und Xbox König der Faridun Unterstützerpaket 92,40 € für PC, 104,99 € für Xbox PC, PS5 und Xbox Thaumaturg der Vaal Unterstützerpaket

147,85 € für PC + Versandkosten

156,99 € für Xbox PC (nur über die Website), PS5 und Xbox Kriegsfürst der Karui Unterstützerpaket

221,75 € für PC + Versandkosten

229,99 € für Xbox PC (nur über die Website), PS5 und Xbox Befreier von Wraeclast Unterstützerpaket

443,50 € für PC + Versandkosten

389,99 € für Xbox PC (nur über die Website), PS5 und Xbox Zwielichtorden-Reliquienkammer Einreichungspaket 110,– € für PS5 + Versandkosten Nur PlayStation

Die Supporter Packs haben alle unterschiedliche Inhalte. Wir stellen euch im weiteren Verlauf alle Packs im Detail vor.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

Die drei Supporter Packs von Path of Exile 2 auf Steam im Vergleich

Auf Steam werden von Path of Exile 2 nur drei verschiedene Versionen angeboten. Das Early Access Supporter Pack für 27,75 €, das Lord of Ogham Supporter Pack für 55,45 € und das King of the Faridun Supporter Pack für 92,40 €. Was die drei Pakete auf Steam unterscheidet, erfahrt ihr hier.

Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack

Kosten: 55,45 € | Punkte: 600 | Spielzugänge: Einer

Enthaltene Goodies:

Download des erweiterten digitalen Soundtracks

Lord of Ogham Supporter Pack

Hier sehr ihr alle Inhalte des „Fürst von Ogham Unterstützer“-Packs.

Kosten: 55,45 € | Punkte: 600 | Spielzugänge: Einer

Enthaltene Goodies:

Alle Goodies der vorherigen Stufe

„Fürst von Ogham“-Forentitel

„Fürst von Ogham“-Portraitrahmen

„Fürst von Ogham“-Rüstungsset

„Fürst von Ogham“-Rückenzusatz

Kleine Glockenkrähe

Rostkönig-Portaleffekt

Zweihänder des Eisernen Grafen

„Fürst von Ogham“-Kiwi

Hillock-Ehrenstatue

King of the Faridun Supporter Pack

Hier sehr ihr alle Inhalte des „König der Faridun Unterstützer“-Packs.

Kosten: 92,40 € | Punkte: 1.000 | Spielzugänge: Einer

Enthaltene Goodies:

Alle Goodies der vorherigen Stufe außer Forentitel

„König der Faridun“-Forentitel

„König der Faridun“-Portraitrahmen

„König der Faridun“-Rüstungsset

„König der Faridun“-Rückenzusatz

„König der Faridun“-Kiwi

Vaal-Überseele-Ehrenstatue

Festungskarawane-Versteck

„Ende der Tyrannei“-Speer

„Ruhm der Faridun“-Bogen

„Deshrets Segen“-Stufenaufstieg

Drei weitere Unterstützerpakete, die es nur über die Website gibt

Auf der Website von Path of Exile 2 werden drei weiter Unterstützerpakete angeboten. Sie enthalten jeweils auch Gegenstände, die euch via Post zugeschickt werden, weshalb ihr sie auf der Website kaufen müsst, um die Merchandiseartikel zu erhalten.

Wer die Pakete auf PS5 oder XBOX kauft, erhält eine leicht veränderte Version, auf die wir bei den jeweiligen Packs hinweisen. Die genauen Preise dieser Editionen auf PS5 wurden noch nicht veröffentlicht.

Thaumaturge of the Vaal Supporter Pack

Hier seht ihr alle Inhalte des „Thaumaturg der Vaal Unterstützer“-Packs.

Kosten: 147,85 € für PC, 156,99 € für Xbox | Punkte: 1.600 – für PS5 & Xbox 1.500 Punkte | Spielzugänge: Zwei – für PS5 & Xbox Einer

Enthaltene Goodies:

Alle Goodies der vorherigen Stufe außer Forentitel

„Thaumaturg der Vaal“-Forentitel

„Thaumaturg der Vaal“-Portraitrahmen

„Thaumaturg der Vaal“-Rüstungsset

„Thaumaturg der Vaal“-Rückenzusatz

„Thaumaturg der Vaal“-Kiwi

Dominus-Ehrenstatue

Seelenkern-Waffeneffekt

„Doryanis Götzenbild“-Fokus oder -Schild

Zauberstab des Thaumaturgen

Königlicher Opferdolch

Path of Exile 2 Logo T-Shirt

(Optional) 160 Punkte statt materielle Gegenstände

Warlord of the Karui Supporter Pack

Hier seht ihr alle Inhalte des Kriegsfürst der Karui Unterstützer“-Packs.

Kosten: 221,75 € für PC, 229,99 € für Xbox | Punkte: 2.400 – für PS5 & Xbox 2.200 Punkte | Spielzugänge: Drei – für PS5 & Xbox Einer

Enthaltene Goodies:

Alle Goodies der vorherigen Stufe außer Forentitel

„Kriegsfürst der Karui“-Forentitel

„Kriegsfürst der Karui“-Portraitrahmen

„Kriegsfürst der Karui“-Rüstungsset

„Kriegsfürst der Karui“-Helmalternative

„Kriegsfürst der Karui“-Rückenzusatz

„Kriegsfürst der Karui“-Kiwi

Malachai-Ehrenstatue

„Karui-Totemrufer“-Vollstreckereffekt

„Kanu der Ahnen“-Werkbank

„Akoyas Fällung“-Axt

„Tukohamas Zermalmer“-Streitkolben

Path of Exile 2 Logo Hoodie

(Optional) 660 Punkte statt materielle Gegenstände

Liberator of Wraeclast Supporter Pack

Hier seht ihr alle Inhalte des „Befreier von Wraeclast“-Packs.

Kosten: 443,50 € für PC, 389,99 € für Xbox | Punkte: 4.800 – für PS5 & Xbox 3.700 Punkte | Spielzugänge: Fünf – für PS5 & Xbox Einer

Enthaltene Goodies:

Alle Goodies der vorherigen Stufe außer Forentitel

„Befreier von Wraeclast“-Forentitel

„Befreier von Wraeclast“-Portraitrahmen

„Befreier von Wraeclast“-Rüstungsset

„Befreier von Wraeclast“-Helmzusatz

„Befreier von Wraeclast“-Rückenzusatz

„Fenster zum Zwielicht“-Portaleffekt

„Befreier von Wraeclast“-Kiwi

Kitava-Ehrenstatue

„Leuchtturm der Erlösung“-Versteck

Armbrust der Befreiung

Flegel der Gerechtigkeit

Schild der Erlösung

„Licht der Göttlichkeit“-Zepter

Throne of the Ruler Map Device

Path of Exile 2 Kunstband

Einreichung für die Zwielichtorden-Reliquienkammer (nicht für PS5)

(Optional) 960 Punkte statt materielle Gegenstände

Exklusives Unterstützerpaket für PS5

Spieler, die Path of Exile 2 auf PS5 spielen wollen, haben die Möglichkeit, ein zusätzliches Paket zu erwerben. Dieses enthält keinen Zugang zum Spiel, sondern nur Punkte und kosmetische Items. Wer sich für das Paket entscheidet, muss sich also noch eines der andere Supporter Packs kaufen, um im Dezember loszuspielen.

Twilight Order Foil Reliquary Submission Pack (PS5)

Kosten: 110 € | Punkte: 1.100 | Spielzugänge: Null

Enthaltene Goodies:

Einreichung für die Zwielichtorden-Reliquienkammer

Bei allen Paketen mit physischen Gegenständen kommen noch Kosten für den Versand aus Neuseeland obendrauf. In unserem Test betrugen die Versandkosten 65,78 €. Wer auf das Merchandise verzichten möchte, erhält dafür extra Punkte, die man im Shop nutzen kann.