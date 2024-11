Path of Exile 2 enthüllt Details zum Spiel: Diese Inhalte erwarten euch auf Steam, PS5 und XBOX

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben alle Inhalte für den Early-Access-Start des Spiels enthüllt. MeinMMO zeigt euch, was in dem Spiel steckt.

Wie steht es um Path of Exile 2? Schon in wenigen Wochen, am 06. Dezember 2024, wird Path of Exile 2 in den Early Access auf Steam, PS5 und Xbox starten. Der Nachfolger des beliebten Action-RPGs wird ab dem Zeitpunkt für 30 € verfügbar sein und gleich zum Start schon einige Inhalte bieten.

Was euch erwartet und was im Early Access steckt, verraten wir euch hier.

Hier könnt ihr das filmreife Intro zum Early-Access-Start von Path of Exile 2 sehen:

Klassen, Leveln und Story

Wie sieht das Grundgerüst von Path of Exile 2 aus? Path of Exile 2 orientiert sich am Vorgänger, was die Klassenvielfalt angeht. Zu Beginn stehen euch sechs Klassen zur Verfügung:

Mönch: Ein schneller und tödlicher Kämpfer, der mit präzisen Angriffen und Momentum-Mechaniken seine Gegner bezwingt. Krieger: Ein wuchtiger Nahkämpfer, der mit schweren Schlägen Rüstungen durchdringt und Gegner zermalmt. Waldläuferin: Eine flinke Fernkämpferin, die aus der Bewegung schießt und mit ihren Fluchtfähigkeiten stets mobil bleibt. Söldner: Ein vielseitiger Kämpfer, der mit seiner Armbrust und verschiedenen Munitionstypen auch auf Explosionen setzt. Hexe: Eine Meisterin der Untoten und Chaoszauber, die ihre Gegner mit Dienern und Chaos-Schaden quält. Zauberin: Eine Fernkämpferin, die die Elemente bändigt und mit mächtiger Magie ihre Feinde ins Chaos stürzt.

Weitere sechs Klassen werden später veröffentlicht. Am Ende sollt ihr aus zwölf Klassen wählen können. Wie aus PoE-1 gewohnt, könnt ihr Skills von jeder Klasse auswählen und nach eurem Belieben kombinieren.

Auch der große, passive Skill-Baum kehrt in Path of Exile 2 zurück. Er wurde zwar verändert, ist aber nicht kleiner geworden. Neu ist aber, dass sich zwei Klassen einen Startpunkt teilen werden, etwa die Hexe und die Zauberin.

Wie läuft das Leveln und die Story ab? In Path of Exile 2 startet ihr mit Level 1 und kämpft euch durch die ersten drei Akte, bei denen ihr dann etwas Level 45 erreicht. Wenn ihr Akt 3 abgeschlossen habt, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad und ihr beginnt wieder in Akt 1.

Dieser Modus nennt sich Cruel und ersetzt die eigentlichen Akte 4 bis 6, die zugunsten des Endgames erst bei der Vollveröffentlichung des Spiels verfügbar sein werden.

Nachdem ihr den 3. Akt im Cruel-Modus abgeschlossen habt, werdet ihr etwa Level 65 erreicht haben. Ab dann beginnt das Endgame von Path of Exile 2 in dem ihr wieder bis Level 100 leveln könnt.

Hier könnt ihr den Livestream im Nachhinein noch einmal ansehen:

Path of Exile 2 hat schon im Early Access ein Endgame

Welche Endgame-Inhalte sind im Early Access verfügbar? Obwohl das Spiel noch nicht fertig ist, haben die Entwickler bereits zum Start des Early Access viele Endgame-Inhalte für die Spieler parat. Von Anfang an gibt es die Modi:

Trial of the Sekhemas : Eine fordernde Prüfung mit schurkenhaften Mechaniken, die euer Geschick und eure Geduld bis ins Endgame auf die Probe stellen.

: Eine fordernde Prüfung mit schurkenhaften Mechaniken, die euer Geschick und eure Geduld bis ins Endgame auf die Probe stellen. The Trial of the Chaos God : Eine Prüfung im Vaal-Dschungel, in der ihr zwischen sicheren Belohnungen oder gefährlicheren Herausforderungen für größere Gewinne wählen müsst.

: Eine Prüfung im Vaal-Dschungel, in der ihr zwischen sicheren Belohnungen oder gefährlicheren Herausforderungen für größere Gewinne wählen müsst. Expedition : Ein Grabungsabenteuer mit Sprengstoff, in dem ihr gegen wiedererweckte Tote kämpfen und durch steigende Risiken wertvolle Artefakte gewinnen könnt.

: Ein Grabungsabenteuer mit Sprengstoff, in dem ihr gegen wiedererweckte Tote kämpfen und durch steigende Risiken wertvolle Artefakte gewinnen könnt. Ritual : Hier opfert ihr besiegte Monster an Ritualaltären, um sie in verstärkter Form erneut zu bekämpfen und mächtige Belohnungen zu verdienen.

: Hier opfert ihr besiegte Monster an Ritualaltären, um sie in verstärkter Form erneut zu bekämpfen und mächtige Belohnungen zu verdienen. Delirium : Ein nebliges Chaos, das euch in gefährliche Albträume zieht, wo zunehmende Risiken mit reicheren Belohnungen locken.

: Ein nebliges Chaos, das euch in gefährliche Albträume zieht, wo zunehmende Risiken mit reicheren Belohnungen locken. Pinnacle: Eine gefährliche Festung mit einem zentralen Flammenlabyrinth, das euch auf die Probe stellt.

Einige der Endgame-Inhalte stammen aus Path of Exile, sind für den Nachfolger aber abgeändert worden. Die Trials, die Spieler aus dem ersten Teil kennen, sind zum Beispiel erweitert worden. Gänzlich neu ist der Pinnacle-Modus zu dem die Entwickler bislang nur wenig verraten haben.

Die Endgame-Modi befinden sich jetzt auf dem sogenannten Atlas, einer eigenen Karte, die ihr unendlich erkunden könnt. Dort erwarten euch verschiedene Karten-Typen und besonderes interessante Punkte, auf welche ihr hinarbeiten könnt. Aber Achtung: Sterbt ihr auf einem Feld im Atlas, ist dieser Weg blockiert und ihr müsst woanders lang.

Im Endgame wird jeder Spielmodus einen eigenen Skill-Baum erhalten, in dem ihr voranschreiten könnt. Wer das Beste aus seinem Charakter herausholen will, wird sogar alle Spielmodi zocken müssen, denn jeder bietet unterschiedliche Beute.

Wie viele Bosse gibt es schon zum Start? Path of Exile 2 soll zum Start bereits 50 verschiedene Bosse und über 400 Gegnertypen bieten. Viele der noch fehlenden Inhalte seien außerdem schon zu „80 % fertig“, erklärt der Spieldirektor Jonathan Rogers im Gespräch mit MeinMMO.

Der Early-Access-Zeitraum soll sich laut ihm mindestens bis etwa Mai, aber maximal bis Ende 2025 erstrecken. Wenn ihr also lieber warten wollt, bis die Klasse eurer Wahl im Spiel ist, dann müsst ihr euch noch einige Zeit gedulden. MeinMMO-Autor Cedric Holmeier freut sich jedenfalls schon auf eine Änderung, die neu ins Spiel kommt: Path of Exile 2 bekommt ein neues Feature, das es für Anfänger viel leichter macht – Aber auch ich als Veteran bin begeistert