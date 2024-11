Path of Exile 2 bekommt ein neues Feature, das es für Anfänger viel leichter macht – Aber auch ich als Veteran bin begeistert

In Path of Exile 2 ändern die Entwickler, wie ihr eure Flakons verwendet. Das neue Feature wird Anfängern helfen, aber auch PoE-Veteran und MeinMMO-Autor Cedric Holmeier ist begeistert.

Was haben die Entwickler sich einfallen lassen? In Path of Exile 2 wird es nur noch zwei Flakons geben: Einen für Heilung und einen für Mana. Für die Hilfetränke haben sich die Entwickler etwas Neues überlegt.

Neu sind die sogenannten „Charms“. Sie laden sich auf, indem ihr Gegner eliminiert, und helfen euch in brenzlichen Situationen. Ein Charm kann euch beispielsweise automatisch aus dem Status „Eingefroren“ befreien. Bevor er das ein zweites Mal kann, müsst ihr jedoch erstmal wieder genug Gegner eliminieren.

Im Spiel werden viele verschiedene Charms zu finden sein. Jeder einzelne hat dabei andere Effekte, sodass ihr die für euer Build passenden aussuchen könnt. Um mehr als einen Charm zu tragen, braucht ihr einen besseren Gürtel. Maximal könnt ihr drei der Helfer ausgerüstet haben.

Path of Exile 2 wird auch auf PS5 und Xbox erscheinen und einen Couch-Koop-Modus bieten:

Was steckt hinter der Entscheidung? In einer Pressevorführung des Livestreams mit anschließender Fragerunde konnte MeinMMO Autor Cedric Holmeier den Spieldirektor und Gründer von Grinding Gear Games, Jonathan Rogers, nach den Hintergründen dieser Design-Entscheidung befragen.

Wie Rogers erklärt, sei es gerade für „Anfänger physisch schwierig“, die vielen verschiedenen Flaschen zu drücken. Er erklärt, dass dies auch dazu geführt habe, dass man Flakons in Path of Exile 1 inzwischen durch Abschwächen automatisch auslösen lassen kann.

In Path of Exile 2 führt man diese Entscheidung jetzt einfach fort und bringt sie für alle Spieler. Die Charms werden also wohl etwas schwächer werden als die manuell getrunkenen Tränke aus dem ersten Teil, dafür müsst ihr euch nach dem Ausrüsten nicht mehr um sie kümmern.

Rogers sagt in der Pressekonferenz klar, dass er das „Flaschen-Piano reduzieren“ möchte. Dieser Begriff wurde von der Community geprägt, weil selbst Veteranen und Profis in dem Spiel an dieser Mechanik häufig zu beißen haben.

Gute Entscheidung, oder?

Wie findet PoE-Veteran und MeinMMO Autor Cedric Holmeier das neue System? Ich finde die neue Änderung genial! Ich möchte mich bei Path of Exile auf die Horden von Gegnern, die schwierigen Bosse und jetzt neu auf das Ausweichen von gegnerischen Fähigkeiten durch die neue Rolle konzertieren.

Wer schreibt hier? Cedric Holmeier ist freier Autor und „Path of Exile“-Veteran. Er spielt Path of Exile seit der geschlossenen Beta im Januar 2013 immer wieder und würde sich mit seinen hunderten Stunden Spielzeit als Veteran beschreiben. Auf der Pressekonferenz hat er die Gelegenheit genutzt, seine Fragen dem Gründer von Path of Exile zu stellen.

Das Flaschen-Management ging mir schon immer auf den Keks! Mit den Charms hat man ein gutes System gefunden, um die Utilitys ein für alle Mal zu vereinfachen.

Es bleibt immer noch genug Komplexität im Spiel, in dem man die besten Charm-Kombinationen für den jeweiligen Builds erforscht. Aber ich gerate mit dem neuen Feature nie wieder in die Situation, die Tasten 1–5 gleichzeitig zu drücken, nur weil ich gerade keine Gehirnzelle mehr übrig habe, um den richtigen Trank zu treffen.

Der ein oder andere Profi mag sich sicher über die noobfreundlichere Variante ärgern, aber ich finde Path of Exile ist schwierig und vor allem komplex genug. Dass man jetzt im zweiten Teil an diesem Punkt auf die Anfänger zu geht, kann ich nur begrüßen.

Path of Exile 2 wird am 06. Dezember in den Early Access auf Steam, PS5 und Xbox starten. Eigentlich sollte das Spiel schon längst verfügbar sein, doch die Entwickler wollten, dass ihr alle Käufe aus dem Vorgänger behalten könnt: Path of Exile 2 verschiebt sich, damit ihr nichts aus dem Vorgänger verliert, das ihr gekauft habt