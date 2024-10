Path of Exile 2 verschiebt sich, damit ihr nichts aus dem Vorgänger verliert, das ihr gekauft habt

In einer Videobotschaft an die Fans gab Game Director Jonathan Rogers die Verschiebung des Early-Access-Starts von Path of Exile 2 bekannt. MeinMMO fasst euch die Details zusammen.

Wann startet der Early Access? Ursprünglich solltet ihr euch ab dem 15. November 2024 in Path of Exile 2 auf Monsterjagd begeben können. Dieser Termin verschiebt sich nun um drei Wochen, auf den 6. Dezember 2024.

Was ist der Grund für die Verschiebung? Game Director Jonathan Rogers erklärt auf YouTube:

In Path of Exile 2 sollen euch alle Mikrotransaktionen aus dem Vorgänger Path of Exile zur Verfügung stehen, für die ihr Geld bezahlt habt. Dafür mussten die Account-Systeme von PoE und PoE 2 verbunden werden, und zwar nicht nur auf dem PC, sondern auch für die Konsolen.

Zu diesem Zweck mussten diverse neue Systeme entwickelt werden und es galt sicherzustellen, dass die ganzen alten Account-Daten kompatibel sind. In der Datenbank ist man jedoch auf allerlei „Arten von Dämonen“ gestoßen, die man erst einmal in den Griff bekommen musste.

Es gab etwa mehrere Accounts mit demselben Namen, mit derselben E-Mail-Adresse oder mit derselben Steam-ID. All das darf es eigentlich gar nicht geben.

Solche und noch mehr Ungereimtheiten müssen zwingend aus der Welt geschaffen werden, um sicherzustellen, dass niemand gekaufte Inhalte verliert oder Probleme mit seinem Account bekommt.

Zudem möchte das Team sicherstellen, dass die neuen Systeme auch dann noch rund laufen, wenn der erwartete Spieleransturm zum Early-Access-Start ansteht.

Jonathan Rogers erklärt, dass man den 15. November 2024 zur Not weiterhin hätte halten können, doch wäre das nur auf Kosten von Fehlern gegangen.

Path of Exile 2 erscheint auch für die Konsolen, mit Couch-Koop:

„Jetzt muss ich meine Hochzeit verschieben“

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Während sich Jonathan Rogers im Video mehrfach für die Verschiebung entschuldigt und die volle Verantwortung für diese Entscheidung übernimmt, reagieren viele Spieler mit Verständnis oder Humor auf den neuen Termin.

steveskeet 1 schreibt auf YouTube: „Ich heirate im Dezember und muss jetzt meine Hochzeit verschieben. Wie erkläre ich ihr das, Jonathan Rogers?“

daviddingwall4268 schätzt die Offenheit (via YouTube): „Transparent, offen, übernimmt Verantwortung und entschuldigt sich. Die vier Reiter des Gigachads.“

megaalphavulcan8035 erinnert sich (via YouTube): „Jedes Mal, wenn GGG etwas verschoben hat, war es bei der Veröffentlichung spektakulär, also ist dies vielversprechender als alles andere.“

swoledabeast zieht auf Reddit seinen Hut: „Der Mann übernahm die volle Verantwortung für die Situation und gab eine sehr überzeugende Erklärung ab. Das ist vielleicht die größte Transparenz, die ich je in meinem Leben bei einem Videospielunternehmen erlebt habe.“

Birger_Jarl schreibt auf Reddit: „Es braucht Zeit, um Perfektion zu entwickeln. Ich habe seit 2019 gewartet, also kann ich noch 3 Wochen warten.“

Was muss ich zu Path of Exile 2 wissen? Das Hack&Slay-Abenteuer von Grinding Gear Games ist die Fortsetzung von Path of Exile aus 2013 und wurde erstmals im November 2015 vorgestellt. Ursprünglich hieß es, dass im Juni 2024 eine Beta für alle stattfinden soll. Dieser Plan wurde jedoch verworfen.

Die Monetarisierung des Free2Play-Spiels soll genauso fair wie im ersten Teil sein, mit einem Ingame-Shop für kosmetische Angebote und Erleichterungen wie mehr Inventarplatz. Die Entwickler versprechen für Teil 2 eine Story-Kampagne, die euch etwa 40 bis 50 Stunden in Atem halten soll.

Euch erwartet ein stark überarbeitetes Kampferlebnis, viele Freiheiten beim Bau eurer Builds und die spannende Wahl aus zwölf Charakterklassen. Dazu kommen tiefgehende Ausrüstungs- und Fertigkeiten-Systeme und eine frische Endgame-Erfahrung: Path of Exile 2 wirft euch in Bosskämpfe, die weniger an Diablo 4 und mehr an Dark Souls erinnern