Path of Exile 2: Entwickler erzählt mehr über die Pläne des ARPGs und die kommende Beta

Der Game Director Jonathan Rogers von Path of Exile 2 gewährte in einem Interview mit einem beliebten Streamer einen Einblick in die Pläne für das RPG. MeinMMO verrät euch die Details.

Jonathan Rogers, der Game-Director von Path of Exile 2, gewährte in einem Interview mit dem beliebten Streamer und Veteran von Path of Exile Kripparrian , einen exklusiven Einblick in das ARPG. Dabei wurden Fragen der Zuschauer und Fans beantwortet.

Story-Kampagne soll zwischen 40 und 50 Stunden dauern

Das erstmalige Abschließen der Story-Kampagne, die in Path of Exile 2 sechs große Akte umfassen soll, wird voraussichtlich zwischen 40 und 50 Stunden dauern, wie Jonathan Rogers in dem Interview erzählt.

Etwa 30 Minuten pro Bosszone, also für Spieler, die noch nie Path of Exile oder andere ARPG-Spiele wie beispielsweise Diablo gezockt haben. Nachdem sich Spieler mit dem Spiel vertraut gemacht haben, werde das Durchspielen der Kampagne ähnlich viel Zeit in Anspruch nehmen wie in Path of Exile.

Eine bemerkenswerte Information, die während des Gesprächs enthüllt wurde, ist, dass es in Path of Exile 2 nicht möglich sein wird, Bosse zu überspringen . Spieler, deren Charaktere zu schwach oder unvorbereitet sind, haben also die Wahl sich neue Rüstung zuzulegen, ein höheres Level zu erreichen oder Mechaniken besser zu lernen, um die Herausforderung zu meisten.

Zugänglichkeit für Neueinsteiger

Die Komplexität von Path of Exile wurde ebenfalls angesprochen. Die Entwickler sind sich bewusst, dass das Spiel als komplex bekannt ist, arbeiten jedoch aktiv daran, die Zugänglichkeit zu verbessern – unter anderem beim Skill-Gem.

Sie versuchen, die Zugänglichkeit zu verbessern, ohne dabei jedoch einzigartige und komplexe Elemente des Spiels zu opfern. Es soll sowohl für Veteranen als auch Neueinsteiger ansprechend gestaltet werden.

Was unter anderem noch geplant ist:

PoE2 plant, fast doppelt so viele Aszendensklassen (insgesamt 36) wie in PoE einzuführen, was zu einer Vielzahl von neuen Archetypen und Builds führen soll.

Insgesamt setzen die Entwickler darauf, dass Path of Exile 2 genauso groß oder sogar größer und als jedes andere Action-RPG werden soll.

und als jedes andere Action-RPG werden soll. Path of Exile 2 soll mehr Endgame-Inhalte bieten. Sie wollen sicherstellen, dass es viele Herausforderungen und Belohnungen gibt, um das Endspiel interessant zu gestalten.

Es wird kein XP-Verlust in der Kampagne geben, aber das Zurücksetzen der Bosse wird als ausreichende Strafe angesehen. Im Endspiel wird es allerdings eine XP-Strafe geben, in welcher Form, hat er noch nicht verraten.

Closed Beta im Juni 2024

Wie schaut es mit der Beta aus? Rogers informierte auch über die bevorstehende Beta-Version, die im Juni starten wird. Die Beta wird praktisch alle geplanten Inhalte für Path of Exile 2 umfassen, einschließlich der sechs Akte und 60 endgültigen Karten.

Ausgenommen sind lediglich die verbleibenden Karten und ein Teil des Endspiels. Diese umfassende Beta-Version ermöglicht es Grinding Gear Games (GGG), die Wirtschaftlichkeit und Funktionalität des gesamten Spiels effektiv zu testen.

Die Verteilung der Beta-Einladungen wird laut mmorpg.org voraussichtlich ähnlich wie bei Path of Exile 3.0 erfolgen. Dies bedeutet, dass es auf der offiziellen Website einen Zähler geben werde, der einem zufälligen Spieler alle paar Minuten Zugriff auf die Closed Beta gewährt. Zudem seien alternative Einladungswellen und automatische Einladungen denkbar, für Spieler, die zuvor Mikrotransaktionen (Pakete) gekauft haben. Also Spieler, die regelmäßig durch den Kauf von den PoE-Paketen die Entwickler unterstützen.

Das sind nur Vermutungen, genaueres ist noch nicht bekannt.

