Path of Exile 2 verzichtet ganz bewusst auf die Erfolgs-Formel von Diablo 4 – Es soll nur zahlen, wer wirklich will

Noch dieses Jahr soll Path of Exile 2 erscheinen. Nun hat sich der Game Director von Grinding Gear Games, Jonathan Rogers zu der Monetarisierung des ARPGs geäußert.

Was will Path of Exile 2 anders machen als Diablo 4? Der Game Director von Grinding Gear Games hat sich jetzt zur Monetarisierung von Path of Exile 2 geäußert. In einem Gespräch mit PCGamer wurde der Verantwortliche gefragt, ob die Entwickler das Geschäftsmodell von Diablo 4 auch für Path of Exile 2 in Betracht gezogen hätten.

Diablo 4 hatte durch den Verkauf des Spiels als Vollpreistitel hohe Umsätze erzielt, während Path of Exile 1 quasi kostenlos spielbar ist.

Jonathan Rogers gab dazu eine klare Antwort: Path of Exile 2 wird „genauso“ sein wie Path of Exile 1, was die Monetarisierung betrifft. Ihr werdet das Spiel also wieder kostenlos erleben können, doch es wird wohl wieder einen Shop geben, bei dem ihr Geld ausgeben könnt.

Path of Exile 2 orientiert sich nicht an Diablo 4

Was sagt der Game Director zu Diablo 4? Der Game Director sagt, Path of Exile 2 wird kein MMO werden. Er mag keine MMOs und er sieht dabei auch keinen Nutzen für sein Spiel.

Ich denke nicht, dass der geteilte Spielbereich einen großen Mehrwert bietet. Es gibt viele theoretische Vorteile, wie ‘du kannst jemanden treffen und mit ihm Freundschaft schließen und Abenteuer erleben’, und ich bin sicher, dass das manchmal passiert, aber die große Mehrheit der Spieler erlebt das nicht so. Ich finde, es ist viel Zeitverschwendung, wenn die meisten Spieler sowieso ihre Zeit in instanziierten Dungeons verbringen. Jonathan Rogers im Gespräch mit PCGamer

Was genau ist jetzt gegenteilig zu Diablo 4? Path of Exile möchte glückliche Spieler in zahlende Kunden verwandeln. Wer das Spiel mag, soll sein Geld für kosmetische Dinge oder Inventarplatz ausgeben. Wer das Spiel nicht so mag, wird es bis zum Ende durchspielen können, ohne Geld auszugeben. Bei Diablo 4 ist das genau das Gegenteil, hier zahlen die Spieler erst und erfahren dann, ob das Spiel etwas für sie ist.

Wenn ihr Path of Exile spielen wollt, müsst ihr noch etwas warten, die Beta des Spiels wurde zuletzt erst verschoben, hier könnt ihr dazu mehr erfahren: Path of Exile 2 verschiebt die Beta, ist dafür in „Release-Qualität“, verspricht der Chef