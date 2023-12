Path of Exile 2 zeigt im Trailer eine neue Klasse, die Abwechslung ins Gameplay bringen soll 

Das Rollenspiel Path of Exile 2 stellte in einem neuen Gameplay-Video die neue Klasse Mercenary (auf Deutsch: Söldner) vor. Sie soll Shooter-Stimmung in das RPG bringen und erledigt ihre Gegner mit Armbrüsten.

Im Rahmen eines Livestreams präsentierte Grinding Gear Games mit dem Söldner eine neue Klasse für das kommende RPG Path of Exile 2, die sich vom Kampfstil her grundlegend von den anderen Klassen unterscheidet.

Hier seht ihr das Video, dass die Fähigkeiten der neuen Klasse im Walkthrough zeigt:

Der Söldner kämpft mit Armbrust und verschiedener Munition

Was kämpft die neue Klasse? Die neue Klasse Söldner ist ein Fernkämpfer. Er verwendet eine Armbrust, wobei ihm unterschiedliche Munitions-Arten sowie Modifikationen zur Verfügung stehen:

So könnt ihr etwa Munition wählen, die für einen einzelnen Gegner oder ganze Gruppen effektiv sind. Dazu liefern unterschiedliche Munitionen oder Anpassungen bestimmte Extras, wie Verlangsamung, Entzünden, Einfrieren oder Betäubung der Feinde.

Damit nicht genug: Euch werden auch unterschiedliche Armbrüste zur Verfügung stehen. Diese werden ähnlich wie verschiedene Waffenarten individuelle Eigenschaften mit sich bringen, und beispielsweise wie ein Snipergewehr oder die Schrotflinte auf unterschiedlichen Distanzen punkten.

Außerdem könnt ihr zur Steuerung des Söldners nicht nur die Maus verwenden, sondern auch die WASD-Tasten eurer Tastatur. Damit könnt ihr gleichzeitig irgendwo hinlaufen und dabei eure Armbrust abfeuern.

Zudem werden die Fertigkeiten und Attacken des Söldners sofort ausgelöst – auch während ihr lauft. Ihr müsst also nicht jedes Mal stehen bleiben – wie bei den anderen Klassen – um anzugreifen.

Welche Klassen gibt es noch? Neben dem Söldner sind folgende Klassen in Path of Exiles 2 angekündigt:

Hexe

Waldläufer

Duellant

Schatten

Templer

Marodeur

Kriegerin

Jägerin

Zauberin

Mönch

Druide

Wann erscheint Path of Exile 2? Das Spiel wird am 7. Juni 2024 in die Closed Beta starten. Interessierte Spieler können sich jetzt schon auf der Website des Spiels dazu anmelden. Ein genauer Release-Termin für das vollständige Game ist bisher noch nicht bekannt.

Das Spiel Path of Exile 2 erinnert stark an Diablo, macht aber laut unseres MeinMMO-Redakteurs Mark Sellner einige Sachen besser als das Spiel von Blizzard:

