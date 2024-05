ArcheAge 2, Chrono Odyssey und Path of Exile 2: Kakao Games mit Update zu Release-Plänen

Der koreanische Publisher Kakao Games thematisierte im neuen Finanzbericht die Release-Pläne aktueller MMORPG-Projekte wie ArcheAge 2 und Chrono Odyssey, sowie den geplanten Korea-Launch von Path of Exile 2.

Was hat Kakao Games angekündigt? Zu den wichtigsten Releases des koreanischen Publishers der nächsten Jahre gehören:

Path of Exile 2 – Kakao Games betreut den koreanischen Launch (geplant für die zweite Hälfte von 2024)

– Kakao Games betreut den koreanischen Launch (geplant für die zweite Hälfte von 2024) Odin: Valhalla Rising – MMORPG für Mobile und PC (Release in Nordamerika und Europa in der zweiten Hälfte von 2024)

– MMORPG für Mobile und PC (Release in Nordamerika und Europa in der zweiten Hälfte von 2024) Chrono Odyssey – MMORPG für PC und Konsole (Release im Jahr 2025)

– MMORPG für PC und Konsole (Release im Jahr 2025) ArcheAge 2 – MMORPG für PC und Konsole (Release im Jahr 2025)

– MMORPG für PC und Konsole (Release im Jahr 2025) Projekt Q – MMORPG für PC und Mobile (Korea-Release im Jahr 2025)

– MMORPG für PC und Mobile (Korea-Release im Jahr 2025) Ares: Rise of Guardians – MMORPG für PC und Mobile (Release im Jahr 2025)

– MMORPG für PC und Mobile (Release im Jahr 2025) The Swordmaster’s Youngest Son – Action-RPG für PC und Konsole (Release im Jahr 2026)

Der Gameplay-Trailer von Chrono Odyssey macht Lust auf mehr:

Auf welche Spiele setzt Kakao Games die größten Hoffnungen? Drei Titel werden im aktuellen Finanzbericht von Kakao Games besonders genau beleuchtet. Chrono Odyssey setzt auf ein actionreiches Kampfsystem mit einzigartigen Klassen, abwechslungsreichen PvE-Herausforderungen und einer spannenden Mechanik, mit der ihr Zeit und Raum in der Fantasywelt manipulieren könnt.

Actionreich sollen die Kämpfe auch in ArcheAge 2 ausfallen. Anders als beim Vorgänger möchten die Entwickler dieses Mal einen großen Schwerpunkt auf die Einzelspieler-Erfahrung sowie die Story-Inhalte setzen. Eine offene Welt voller Freiheiten und Möglichkeiten soll es aber auch geben.

The Swordmaster’s Youngest Son basiert wiederum auf einem Manga und wird sich beim Art-Design und der Handlung daher am Original bedienen. Aber auch hier stehen die Zeichen auf flotte, stylish in Szene gesetzte Action-Kämpfe, die ihr einzeln oder mit einer Gruppe von Spielern angehen können sollt.

Was bedeutet die Release-Info für Path of Exile 2? Kakao Games kümmert sich zwar nur um den Launch von PoE 2 in Korea, doch dürfte es sicher sein, dass die Verantwortlichen von Grinding Gear Games ihr Action-RPG in Euro und Nordamerika zur gleichen Zeit oder sogar früher veröffentlichen werden.

Da die Beta, die am 7. Juni 2024 starten sollte, im März verschoben werden musste, gab’s zuletzt jedoch ein Fragezeichen hinter dem Release von Path of Exile 2. Wenn es nach dem Finanzbericht von Kakao Games geht, scheint eine Veröffentlichung im aktuellen Spielejahr jedoch weiterhin auf der Agenda zu stehen. Path of Exile 2 verschiebt die Beta, ist dafür in „Release-Qualität“, verspricht der Chef