„Dieses Spiel wird mein Leben einnehmen“ – Spieler zeigt die ersten 2,5 Stunden pures Gameplay von Path of Exile 2

Ein Veteran durfte auf einem Event in Los Angeles das neue Path of Exile 2 anspielen und zeigt in einem Video, wie das Spiel ungeschönt aussieht.

Woher kommt das Gameplay? Der „Path of Exile“-Veteran und Content Creator nugiyen durfte auf einem Event in Los Angeles das neue Path of Exile 2 anspielen. Überraschend lud er anschließend sein zweieinhalbstündiges Gameplay auf YouTube hoch. Darin zu sehen ist das Gameplay von der Klassenauswahl bis hin zum Ende von Akt 2 inklusive der Bosskämpfe.

Der Content Creator, von dem das Video stammt, erklärt am Anfang des Gameplays, dass er einige kleine Dinge herausschneiden musste, darunter auch den Skill-Tree. Uns ist auch aufgefallen, dass die „Städte“ nicht gezeigt wurden, das könnte ein Hinweis darauf sein, woran aktuell noch gearbeitet wird.

Hier könnt ihr die neue Klasse aus Path of Exile 2 sehen, den Ranger.

Die feinen Unterschiede lassen das Spiel gut aussehen

Was fällt im Vergleich zum ersten Teil auf? Im Vergleich zu Path of Exile wirkt alles in erster Linie etwas hübscher. Auch die verbesserten Animationen und die Skill-Effekte lassen das Spiel moderner wirken. Der Vorgänger ist bereits alt, findet auch der Chef von Path of Exile.

Eine weitere Neuerung ist das Tutorial, das die Spieler am Anfang mehr an die Hand nimmt und ihnen die Grundlagen erklärt. Das gab es zwar schon im Vorgänger, wurde für Path of Exiles 2 aber noch einmal etwas aufgehübscht und erweitert.

Sonst bietet der zweite Teil vor allem den gleichen Stil wie der Vorgänger, was viele Spieler vermutlich erfreuen wird. Man hat sich nicht zu sehr an Diablo 4 oder Last Epoch orientiert, sondern auf sein eigenes Erfolgsrezept gesetzt.

Wenn ihr euch selbst einen Eindruck vom Spiel machen wollt, könnt ihr euch hier das Gameplay von Content Creator nugiyen ansehen:

Das Gameplay zeigt, wie Path of Exile 2 sein wird und überzeugt

Wie kommt das Gameplay an? Die Fans von Path of Exile 2 freuen sich über das stundenlange Rohmaterial. Unter dem Video von nugiyen finden sich viele Menschen, die sich auf das Spiel freuen. Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter. @destroyermaker schreibt unter dem Gameplay: „Dieses Spiel wird mein Leben einnehmen“.

Auch @Aubee89 freut sich auf Path of Exile 2, er schreibt: „Als jemand, der seit über einem Jahrzehnt immer mal wieder PoE spielt, muss ich sagen, das sieht unglaublich aus. Ich kann es kaum erwarten.“

Das Gameplay des Spiels und die hübschere Optik im Vergleich zum Vorgänger scheinen gut anzukommen.

Eigentlich sollte die Beta des Spiels schon am 7. Juni starten, doch sie wurde inzwischen verschoben. Das Gameplay jetzt zeigt aber keine gravierenden Probleme. Warum Path of Exile 2 verschoben wurde, könnt ihr hier lesen: Path of Exile 2 verschiebt die Beta, ist dafür in „Release-Qualität“, verspricht der Chef