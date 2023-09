Path of Exile 2: Entwickler wollen, dass Spieler ihre Macht-Fantasien ausleben können

Im Hack’n’Slay Path of Exile 2 sollen die Spieler so übermächtige Builds bauen können, dass jeder das Gefühl hat, das Spiel kaputtzumachen.

In Path of Exile geht es ums Looten, Leveln und natürlich darum, in bester Hack’n’Slay-Manier Gegner zu schnetzeln. Damit sich das auch befriedigend anfühlt, ist die richtige Balance wichtig. In einem Interview mit GamesRadar sprachen Managing-Director Chris Wilson und Game-Director Jonathan Rogers von Grinding Gear darüber, wie sie es mit der Charakter-Progression im Nachfolger Path of Exile 2 handhaben.

Entwickler wollen Balance, aber nur bis zu einem gewissen Grad

Path of Exile 2 soll euch knackige Herausforderungen liefern und euch noch häufiger ins Gras beißen lassen, als der Vorgänger. Denn das ARPG soll gleich von Beginn an richtig fordernd sein. Gleichzeitig sollen Spieler aber auch ihre Machtfantasien ausleben können.

Das ist durch das überarbeitete Skill-System möglich: Jede Fähigkeit lässt sich mit 6 weiteren Skills verstärken, verändern oder sogar automatisieren. Dadurch entstehen mächtige – bisweilen sogar übermächtige – Kombinationen.

Dieser Aspekt war den Machern von Path of Exile 2 besonders wichtig. So sagt Rogers im Gespräch mit GamesRadar, man hätte viel aus einem Jahrzehnt Power Creep im Vorgänger gelernt. Man wolle dem Gameplay und den Systemen ein Mindestmaß an Balance geben, gleichzeitig solle sich aber jeder fühlen, als mache er das Spiel irgendwie „kaputt“.

Wir wollen diese Lächerlichkeit und das Gefühl, dieses Ding komplett zu zerstören, ohne tatsächlich alles so weit zu überfordern, dass es nicht mehr funktioniert. Die Balance ist schwierig, aber wir haben mittlerweile einiges an Erfahrung damit. Also werden wir in der Lage sein, das zu regeln, wenn es so weit ist.

Mit diesem Ansatz von Path of Exile 2, den Spieler zwar seine Allmachtsfantasien ausleben zu lassen, ihn aber gleichzeitig mit übermächtigen Gegnern zu konfrontieren, könnte das ARPG zum Release 2024 genau das Bedürfnis einiger Gamer erfüllen, die mit Diablo 4 nicht so ganz auf ihre Kosten gekommen sind.

Wer noch etwas Zeit bis zum Release von Path of Exile 2 überbrücken muss und von Diablo 4 gerade auch erstmal genug hat, kann sich in der Zwischenzeit vielleicht noch mit Last Epoch über Wasser halten. Das Zeitreise-ARPG hat gerade erst einige Neuerungen verpasst bekommen:

Action-RPG auf Steam gilt als richtig gute Alternative zu Diablo 4, erhält die deutsche Sprache und eine neue Klasse