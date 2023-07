Path of Exile 2 wird zwar einfacher, ihr werdet aber trotzdem öfter sterben

Auf der hauseigenen ExileCon durften die Fans endlich einen Blick auf Path of Exile 2 werfen. Das wurde zwar schon 2019 angekündigt, jedoch war es dann lange still. Wie der Nachfolger des größten Diablo-Konkurrenten leichter für Einsteiger sein möchte und gleichzeitig schwieriger wird, erklären wir euch hier.

Was genau ist Path of Exile 2? Das wichtigste zuerst, denn Path of Exile 2 ist nicht mehr genau das, was auf der ExileCon 2019 versprochen wurde. Dort hieß es noch, die beiden Spiele würden sich das Endgame teilen und ihr könnt sie im selben Client spielen.

Diese Aussage wurde nun widerlegt und erklärt gleichzeitig, warum PoE 2 nicht, wie erst angekündigt, 2021 erschien. Die Entwickler verraten, dass das Game schlichtweg immer größer und größer wurde und sich irgendwann so sehr von seinem Vorgänger unterschied, dass man es in ein eigenes Spiel ausklinken musste.

Den brandneuen Trailer von der ExileCon seht ihr hier:

Doch keine Panik, alle Mikrotransaktionen, die ihr jemals getätigt habt oder tätigen werdet, könnt ihr in beiden Spielen nutzen. Zusätzliche Lagerplätze, Skins und Co. nehmt ihr vom ersten Teil mit in Path of Exile 2, damit ihr euch nicht gänzlich verloren fühlt.

Was wurde gezeigt? Gesehen haben wir einen Abschnitt aus dem 3. von insgesamt 6 Kapiteln der komplett neuen Kampagne. Im etwa 45 Minuten langen Gameplay konnten wir tiefe Einblicke in die neue Klasse des Mönchs erhalten. Er ist eine von insgesamt 6 neuen Klassen in Path of Exile 2.

Von den verbleibenden 5 kennen wir den Druiden und die Jägerin. Ihre Hauptattribute sind bereits bekannt, genauere Skills jedoch noch nicht. Stattdessen konnte man, neben dem Mönch auch Gameplay der neuen Zauberin sehen. Anders als die Hexe fokussiert sie sich auf elementare Fähigkeiten und pure Zerstörung.

Hier seht ihr den Mönch in Aktion

Im Kampf ist jetzt alles anders und ihr könnt endlich ausweichen

Was ist neu? Einiges ist neu in Path of Exile 2, doch eine der bedeutendsten Änderungen ist wohl die Ausweichrolle. Die bekommt jede Klasse spendiert und kann sie auch ohne irgendwelche Cooldowns verwenden. Das gilt übrigens auch für fast alle aktiven Skills im Spiel. Cooldowns möchten die Entwickler generell vermeiden.

Bei diesen Ausweichrollen werdet ihr zwar nicht unverwundbar, jedoch wird alles, was vorher auf euch abgefeuert wurde, daneben gehen. De facto könnt ihr damit also praktisch allem außer AoE-Schaden entgehen.

Das soll das Kämpfen deutlich dynamischer und anspruchsvoller machen, aber auch dafür sorgen, dass Leute ihren Skill auch im Kampf zeigen können.

Noch dazu haben viele Fähigkeiten Movement spendiert bekommen. In der gezeigten Mönch-Klasse bewegt euch fast jeder Angriff, wenn auch nur geringfügig, was das Kämpfen generell sehr viel actionreicher und zügiger macht.

Doch auch eure Feinde sind nicht dieselben geblieben. Von ihnen dürft ihr ebenfalls erwarten, dass sie schneller reagieren und gegebenenfalls auch ausweichen können. Die Kämpfe an sich sollen sehr viel schwieriger werden als zuvor, wie uns Jonathan Rogers, Game Director von Path of Exile 2, im Gespräch danach erzählt.

Der Mönch beherrscht Eis- und Blitzzauber

Alte Features bekommen starke Updates: Doch nicht alles ist neu im Kampfsystem, bereits vorhandene Features verändern sich drastisch. So zum Beispiel der Waffenwechsel worauf später noch genauer eingegangenen wird. Auch die Art und Weise, wie Crowd-Control-Effekte, also Vereisen und Stuns funktionieren, ändert sich.

Während ihr in Path of Exile 1 bei jedem Schlag mit Frost eine geringe Chance hattet, dass der Gegner eingefroren ist, friert er jetzt immer ein. Aber gehen wir ins Detail. Jeder Gegner, seit neuestem sogar Bosse, haben eine Art interne Leiste mit Frost, die ihr füllen müsst, bis der Feind dann schließlich einfriert.

Die ist bei Bossen natürlich größer als bei normalen Gegnern, sorgt aber dafür, dass die besonders starken Gegner nicht mehr komplett immun gegen Kontrolleffekte sind, was neue Builds ermöglicht.

Apropos Bosse, von denen soll es übrigens zum Start über 100 verschiedene geben, so Jonathan Rogers.

Hier seht ihr den Krieger im Kampf gegen einen der Bosse

Der Tod wird härter bestraft: Gerade diese Bosse sollen außerdem durch eine weitere Mechanik schwieriger werden. Doch auch normale Kämpfe könnten dadurch bald fieser ausfallen. Denn in Path of Exile 2 wird euer Tod euch wesentlich mehr ärgern, als noch in seinem Vorgänger.

Denn während ihr im ersten Teil zwar ein wenig Erfahrung durch den Pixeltod verloren habt, konntet ihr einfach aufstehen und weitermachen. Das geht nun nicht mehr. Wenn ihr das Zeitliche segnet, steht ihr an einem Checkpoint ein wenig weiter entfernt wieder auf und die Monster und Bosse, mit denen ihr im Kampf wart, sind wieder voll geheilt.

Erfahrung verliert ihr natürlich weiterhin. Kurz zusammengefasst heißt das also, dass euer Tod im Spiel ärgerlicher wird und auch deutlich häufiger vorkommt, als in Path of Exile 1. Etwas, das erstmal nicht nach Anfängerfreundlichkeit klingt.

Alle Skills können jetzt gleich stark sein – So will Path of Exile 2 einfacher für Einsteiger sein

Was ändert sich am Skill-System? Das Kampfsystem soll ebenfalls durch das neue Skillsystem aufgelockert werden. Früher hattet ihr nur auf eurem Oberteil und einer Zwei-Hand-Waffe die Möglichkeit, einen sogenannten 6-Link-Still auszurüsten. Also einen Skill, der durch 5 Support-Gems verbessert ist.

Doch die Skillsteine wandern von der Ausrüstung in ein gesondertes Menü. Das macht es nicht nur leichter verständlich, sondern lockert die Meta auf. Denn in diesem Menü könnt ihr jedem Skill gleich viele Support-Gems zuweisen. Dadurch soll jeder Angriffsskill in Path of Exile 2 potenziell gleich stark sein.

Im Gegenzug jedoch sind die aktiven Fähigkeiten jetzt gebundener an spezifische Ausrüstung. Während man eine Fähigkeit in PoE 1 noch mit Schwert, Axt und Dolch ausführen konnte, kann man sie im Nachfolger spezifisch nur noch mit dem Schwert ausführen.

Das schränkt auf der einen Seite wieder Buildvielfalt ein, macht es auf der anderen jedoch leichter verständlich für neue Spieler.

Blitz scheint diesem Affen-Gegner wenig anzuhaben

Was verändert sich an den Builds? Ebenfalls einen großen Schritt in Richtung Einsteigerfreundlichkeit bringen die neuen, ungeschliffenen Steine mit sich. Das sind Edelsteine, auf die ihr jeden beliebigen Skill machen könnt, den ihr bisher freigeschaltet habt.

Das erlaubt es euch, nicht mehr so stark auf zufällige Drops angewiesen zu sein und schneller an den Builds zu bauen, die ihr erreichen wollt. Doch nicht nur das ändert sich an den Build-Möglichkeiten in Path of Exile 2.

Denn während ihr euch im Vorgänger, beispielsweise bei einem Elementar-Build, auf ein Element fokussieren musstet, gehört das nun der Vergangenheit an. Ihr könnt nämlich flexible Punkte für eure passiven Fähigkeiten verdienen, die ihr dann geschickt und jederzeit wechseln könnt.

Verteilt ihr diese Punkte auf einen Baum mit Blitzschaden und auf einen Baum mit Eisschaden, könnt ihr problemlos Skills beider Elemente einpacken. Eine wichtige Rolle dabei spielt der komplett überarbeitete Waffenwechsel in Path of Exile 2.

Automatisierung beim Waffenwechsel: Den Waffenwechsel gab es zwar schon in Path of Exile 1, er war jedoch umständlich und wurde selten genutzt. Daher wurde er grundlegend überarbeitet und vereinfacht und bietet enorme Möglichkeiten zur Automatisierung.

Führen wir das Beispiel von oben fort und stellen uns vor, wir hätten einen Stab mit Blitz und einen Stab mit Eisschaden dabei. Nun könnt ihr im Skill-Menü jeder Fähigkeiten einzeln eine Waffe zuweisen. Anschließend könnt ihr eure beiden flexiblen passiven Bäume ebenfalls jeweils einem der Stäbe zuteilen.

Der komplette Skilltree aus Path of Exile 1 hat Anfänger fast erschlagen – Automatisierung und Übersichtlichkeit soll hier Abhilfe schaffen

In der Praxis sieht das dann so aus: Ihr drückt euren Eis-Skill. Automatisch wechselt sich eure Waffe zu dem Stab mit Eisschaden, was auch euren passiven Skilltree auf den Baum mit Eisschaden wechselt. Ihr holt also den maximalen Schaden raus. Drückt ihr als Nächstes einen Blitz-Skill, passiert genau das gleiche, alles automatisch.

Allerdings habt ihr durch den Waffenwechsel eine minimale Verzögerung in euren Skills, er nimmt ungefähr eine halbe Sekunde in Anspruch. Trotz diesem, doch sehr geringen Malus, ist das eine unglaublich gute Möglichkeit für Neulinge, leichter in das System einzusteigen. Gleichzeitig gibt es Profis mehr Werkzeuge an die Hand, um ihre Builds zu perfektionieren.

Auf diese Art und Weise und durch weitere Änderungen, wie Gold als Währung, wird Path of Exile 2 zwar schwieriger im Kampf, doch allgemein leichter und vor allem freundlicher zu Anfängern und Einsteigern.

In der Zukunft sollen beide Spiele relevant bleiben

Wie funktionieren Ligen in Zukunft? Wenn Path of Exile 2 kommt, soll der erste Teil weiterhin aktiv bleiben. Auch in PoE 2 setzt Entwickler Grinding Gear Games auf die bereits bekannten Ligen. Diese sollen etwa alle 3 Monate stattfinden.

Allerdings mit einer leichten Überschneidung zwischen Teil 1 und Teil 2. Denn langfristig möchten die Entwickler, dass sowohl Path of Exile als auch Path of Exile 2 relevant bleiben und gespielt werden. Der Support für PoE 1 wird also nicht eingestellt, im Gegenteil.

Ihr behaltet alles, vielleicht nur nicht in der Beta: Damit das auch funktioniert, teilt ihr euch nicht nur alle bisherigen Mikrotransaktionen, sondern auch alle, die noch kommen werden. Auch, wenn die Games nicht mehr im gleichen Client kommen, wie ursprünglich geplant, soll das Wechseln zwischen den Titeln schnell funktionieren, so Chris Wilson.

Sie arbeiten daran, dass ihr alle bisherigen Skins auch schon in der Path of Exile 2 Beta nutzen könnt. Diese startet übrigens erst im Juni 2024. Ob das klappt, weiß Grinding Gear Games aber selbst noch nicht. Einen kleinen Trost gibt es aber trotzdem.

Seit 2019 bauen die Entwickler alle Skins für Path of Exile 1 und 2. Das heißt für die Spieler, dass ihr zumindest sofort und in der Beta Zugriff auf alle Skins habt, die ihr seit der Ankündigung von PoE 2 gekauft habt.

Wie sieht es jetzt bei euch aus? Seid ihr aktiver Spieler von Path of Exile? Und wenn ja, wie findet ihr das, was ihr gesehen habt? Und falls ihr noch nicht spielt, habt ihr jetzt Lust auf Path of Exile 2? Habt ihr Sorgen, dass es zu schwierig ist, oder gefallen euch die Änderungen gut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Außerdem bleibt spannend, ob sich bis zu dem Release noch etwas ändert. Denn Grinding Gear Games steht in ständigem Austausch mit den Fans. Und manchmal muss man auch Fehler zugeben. Path of Exile war wirklich zu hart – Entwickler gibt zu: „Wir haben komplett versagt“