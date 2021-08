Path of Exile 2 spricht über den Release: „In 2 Jahren sind wir nah dran”

Wie bald kann man mit Path of Exile 2 rechnen? Entwickler Chris Wilson äußerte sich in einem langen Talk auch zum Release der Erweiterung und erklärte, wo die Schwierigkeiten liegen.

Wann erscheint Path of Exile 2? Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Path of Exile 2 gibt es auch weiterhin nicht. Allerdings sprach Chris Wilson vom Neuseeländer Studio Grinding Gear Games in einem über dreistündigen Talk zu Path of Exile (via YouTube) auch über dessen Fortsetzung – und grenzte den Releasezeitraum ein.

Auf die Frage, ob man überhaupt vor 2024 mit Path of Exile 2 rechnen könne, antwortete Wilson: “Unsere Erwartung lautet: Ja”. Dann ging er näher auf den Entwicklungsstatus ein: “Wir glauben, dass wir innerhalb von zwei Jahren sehr wahrscheinlich in der Public Beta oder nah am Release sind.”

Das würde in etwa dem Sommer 2023 entsprechen. Wilson erklärte, dass man derzeit etwa 90 % des ersten Akts und 75 % des zweiten Akts von Path of Exile 2 abgeschlossen habe. Die späteren Akte hätte man nun begonnen. Insgesamt soll es sieben Akte in Path of Exile 2 geben.

Wilson erklärt die Probleme von Path of Exile 2

Wo sind die Probleme? Ursprünglich war ein Release früher angedacht. Und auch jetzt sagt Wilson mit Blick auf die Prozentzahlen: “Das hört sich nicht nach viel an.” Allerdings begründe er: “Während wir versuchten, unseren Artstyle und die Qualität in den Griff zu bekommen, mussten wir eine Menge Arbeit leisten, Standards setzen und Prozesse einführen. Jetzt sind wir im vollen Produktionsmodus.”

Vor allem aufgrund der Pandemie sei die Entwicklung in der Vergangenheit schleppender vorangegangen, als erhofft: “Covid hat nicht geholfen. Die Die Grenzen sind geschlossen, und seit März letzten Jahres kommt niemand mehr nach Neuseeland, außer Neuseeländer.”

Durch diese Umstände sei es schwer, nötiges Personal für die Entwicklung zu bekommen. Das solle sich nun aber ändern: Man expandiere, würde Studios outsourcen und Remote-Arbeit vorantreiben.

Nun sei man beispielsweise auf der Suche nach Environment-Artists: “Wenn du ein Weltklasse-Artist bist und an PoE 2 arbeiten möchtest, dann kontaktiere uns.” Arbeit gebe es genug, man wolle bis zu 100 Artists in den kommenden sechs Monaten einstellen.

Woran wird da gearbeitet? Path of Exile 2 ist kein klassischer Nachfolger, sondern eher eine riesige Erweiterung von Path of Exile. Es werden aber Features hinzugefügt, die einer Fortsetzung entsprechen – wie beispielsweise eine neue Storyline. Außerdem werden Klassen und Ausrüstungssystem überarbeitet und erneuert.

“Wir haben die Möglichkeit, Dinge neu zu machen und zu verbessern”, so Wilson über Path of Exile 2: “Die Kampagne ist viel besser, der Kampf fühlt sich so viel besser an.” Gerade die neue Story solle stringenter und interessanter werden.

Bis sich das fertige Ergebnis beurteilen lässt, wird wohl noch einiges an Zeit verstreichen. Im April 2021 zeigte Path of Exile 2 neues Gameplay, das durchaus gut ankam. Wie das aussah, seht ihr hier.