Path of Exile: Ungeliebte Mechanik sorgt für massig Frust unter den Spielern – „Die schlimmste Sauerei in diesem Spiel“

The Division: Resurgence ist ein kostenloses Spiel für iOS und Android. Der neue Trailer zeigt, wie es in der Dark Zone zugeht.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Wenn ihr derzeit eine Pause von Past of Exile machen wollt, ist vielleicht Last Epoch die perfekte Alternative für euch:

Was sagt ihr zu der Archnemesis-Mechanik in Path of Exile? Glaubt ihr, das Spiel wäre ohne sie besser oder denkt ihr, die Negativität der Spieler ist übertrieben? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum ist Archnemesis seit der Sentinel-Erweiterung so unbeliebt? Als im Mai 2022 die Sentinel Erweiterung für Path of Exile erschien, wurden die frustrierenden Archnemesis-Modifikatoren allen seltenen Monstern im Spiel hinzugefügt.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Die Spieler von Path of Exile sind frustriert und schuld ist eine Mechanik, die in der Vergangenheit als lohnenswert galt. Wir von MeinMMO zeigen euch, worum es geht.

Insert

You are going to send email to