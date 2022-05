Path of Exile: Neue Erweiterung lässt Feinde noch schwerer werden, erzürnt Fans mit verrückter Idee für die Balance

Am 5. Mai wurde die neue Erweiterung Sentinel für Path of Exile angekündigt. Diese nimmt wieder Anpassungen am Gameplay vor und bringt die gleichnamigen Sentinels, die ihr aufsammeln und mit denen ihr Feinde stärken könnt. Diese Neuerung wird mit gemischten Reaktionen aufgenommen. Allerdings stören sich die Spieler viel stärker an fehlenden Balance-Anpassungen.

Was kommt mit der neuen Erweiterung? Die neue Erweiterung dreht sich im Kern um die Sentinels. Diese kleinen Drohnen können von euch beschworen werden. Einmal beschworen sorgen die Sentinels für Buffs – allerdings nicht für euch, sondern für die Gegner.

Diese Buffs sind abhängig von den Farben und den Konfigurationen der Sentinels. Denn ihr selbst könnt diese Buffs über einen Skill-Tree noch tödlicher machen.

Neben den Drohnen gibt es auch noch weitere Anpassungen durch die Erweiterung:

Euer Atlas bekommt 20 neue Keystone-Notes, die mit der letzten Erweiterung eingeführt wurden, darunter Buffs, die euren Gegnern weniger Leben, aber dafür mehr Schaden verpassen.

Die Archnemesis-Mechanik aus der letzten Season wird vereinfacht, lässt euch aber noch immer eigene Minibosse bauen.

Es gibt Anpassungen am UI.

Die Controller-Steuerung am PC wird eingeführt und soll Path of Exile auch über Steamdeck spielbar machen.

Es gibt neue einzigartige Skins, die ihr euch verdienen könnt.

Es wird wieder eine organisierte Liga geben. Wer darin als Erstes den neuen Pinnacle Boss besiegt, darf ein einzigartiges Item oder eine Divination Card designen, die im Augst ins Spiel kommt.

Eine Besonderheit bei dieser Season ist zudem, dass es keine Balance-Anpassungen geben wird. Die Entwickler wollen den Spielern die Möglichkeit geben, mit ihren aktuellen Builds auch in der neuen Season spielen zu können. Doch genau das kommt nicht gut an.

Wann erscheint Sentinels? Der Release ist für den 13. Mai auf dem PC und dem 18. Mai auf Konsolen geplant.

Einen Einblick in die neue Erweiterung gibt euch dieser Trailer:

Path of Exile Sentinel Trailer

Sentinels buffen eure Gegner und sind etwas kompliziert

Wie genau funktioniert das mit den Sentinels? Die Sentinels werden von Gegnern fallengelassen. Habt ihr die Drohne einmal gesammelt, könnt ihr sie über spezielle Slots im Interface beschwören. Jede Farbe hat dabei einen anderen Effekt:

Rote Sentinels schweben einige Zeit in eurer Nähe und buffen dabei konstant die Feinde in eurer Nähe

Blaue Sentinels laufen direkt nach vorne und stärken einmalig alle Feinde, die gerade im Sichtfeld sind

Gelbe Sentinels buffen konstant wie die roten, allerdings nur seltene Mobs und Boss-Gegner. Diese sollen dafür besonders stark werden können

Die genauen Effekte und das genaue Verhalten lässt sich über den sogenannten Sentinel Controller steuern. Dieser Controller ist wie ein verzweigter Skill-Tree aufgebaut und ihr schaltet mit der Zeit immer mehr Fähigkeiten frei:

Links ist der Sentinel Controller zu sehen.

Jeder Sentinel kann jedoch nur einmal pro Gebiet eingesetzt werden. Außerdem gehen ihnen irgendwann die Batterien aus. Dazu passend gibt es einen neuen Crafting-Gegenstand namens Power Core.

Für diesen Gegenstand könnt ihr zwei Sentinels verschrotten und daraus einen neuen kreieren. Dieser erbt zudem die Perks seiner Eltern, wie dieser Screenshot zeigt:

Warum sollte man überhaupt Feinde buffen? Wer die Feinde mit den Sentinels verstärkt, erhöht gleichzeitig die Chance auf bessere Beute bei diesen Gegnern. Ein höheres Risiko bringt also eine bessere Belohnung.

Wie kommt die Mechanik an? Grundsätzlich wird die Mechanik positiv, wenn auch nicht überschwänglich gut aufgenommen. Viele Spieler freuen sich darauf, bestimmte Gegner noch schwieriger zu machen und die Sentinels mit den Atlas-Passives zu kombinieren.

Andere empfinden die Mechanik jedoch als umständlich und unübersichtlich. Es hätte in ihren Augen einfachere Methoden gegeben, um den gleichen Effekt zu erzeugen.

Problematisch ist zudem, dass die Sentinels von einer anderen Design-Entscheidung überschattet werden. Denn die fehlenden Balance-Änderungen kommen bei vielen nicht gut an.

„Ohne Balance-Änderungen wird es eine langweilige Season“

Was sagen die Spieler zur neuen Erweiterung? Im reddit kritisieren viele Spieler die Entscheidung, keine Änderung an der Balance vorzunehmen. Im offiziellen Statement der Entwickler heißt es:

Wir werden in dieser Erweiterung etwas Neues mit der Charakterbalance ausprobieren. Wir werden absichtlich keine Änderungen an der Charakterstärke vornehmen. Das bedeutet keine Nerfs, keine Buffs, nichts. Jeder einzelne Build und jeder einzelne Build-Guide, der Siege of the Atlas erstellt wurde, wird in Sentinel genau gleich funktionieren. Ihr könnt jetzt mit der Planung eurer Liga beginnen und euch darauf verlassen, dass ihr genau wisst, wie sich der Charakter spielen wird.

Doch einige Spieler kehren zu einer neuen Erweiterung zurück, gerade weil es diese Balance-Änderungen gibt. Zudem sollen einige Klassen gerade nicht sonderlich stark sein, was die Fans dieser Klassen demotiviert:

jzstyles schreibt etwa: „Das Aufregendste an jeder Liga ist für mich das Spielen von verschiedenen Builds, die aufgrund von Nerfs/Buffs entstehen. Das ist ziemlich enttäuschend.“

Der Nutzer Lacain verliert sogar den ganzen Hype für die Liga: „Keine Nerfs oder Buffs für Fertigkeiten ist meiner Meinung nach ein Fehler. Mir war nicht klar, wie sehr das meinen Hype für die Liga zerstören würde, bis sie es offiziell angekündigt hatten.“

Iwanttemplates schreibt einfach nur: „RIP Trickster.“

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Generell befürchten die Spieler, dass die neue Erweiterung Sentinels eher eine schwache Phase für das Spiel wird, trotz einiger guter Anpassungen.

Wie seht ihr die Season? Braucht ihr auch ständige Balance-Anpassungen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wer neben Diablo 3 oder Path of Exile ein neues Hack’n’Slay sucht, wird in dieser Liste fündig: Spiele wie Diablo – Wer braucht Diablo 4? Hier sind 11 aktuelle Alternativen.