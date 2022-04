Jetzt ist für euch der beste Zeitpunkt, in Lost Ark einzusteigen – 3 Monate nach Release

Lost Ark kam zwar bereits am 8. Februar auf den Markt, doch der perfekte Zeitpunkt in das MMORPG einzusteigen ist genau jetzt. Wir von MeinMMO erklären euch, warum sich jetzt ein erster oder auch zweiter Blick auf das Spiel so richtig lohnt.

Was ist gerade im Spiel los? Am 21. April kam, nach einigen Stolpersteinen, endlich das große April-Update ins MMORPG und brachte viele sinnvolle Neuerungen mit. So gab es nicht nur neuen Content fürs Endgame, sondern auch eine komplett neue Klasse, die mit einer Glefe und einer Lanze kämpft.

Das Update sorgte dafür, dass auch die Spielerzahlen wieder anstiegen. Die Server sind derzeit angenehm belebt und man findet jederzeit schnell eine Gruppe, die Warteschlangen vom Launch gehören aber der Vergangenheit an. Lost Ark lässt sich derzeit einfach richtig gut spielen.

Doch das allein ist nicht der Grund, warum es sich gerade jetzt lohnt, in das Game einzusteigen oder wiederzukehren. Hauptsächlich dafür verantwortlich sind nämlich zwei Events, die an feste Zeiten gebunden sind.

Das Express-Event

Der Feiton Power Pass

Wofür sind die Events da? Beide dieser Events dienen dazu, euch aufholen zu lassen. Die Entwickler von Smilegate und Amazon möchten euch schnellstmöglich in Tier 3 bekommen, als über den Gearscore von 1.302 hinaus. Denn die sogenannten Legion Raids zählen zu den besten Inhalten des Spiels, kommen aber erst ab einem Gearscore von 1.415 ins Spiel.

Da dieser aber vergleichsweise schwer zu erreichen ist und selbst aktiv Spielende noch nicht unbedingt so weit sind, beschloss der Entwickler, den Spielern hier unter die Arme zu greifen. Sowohl der Feiton Power Pass als auch das Express-Event bleiben bis zum 30. Juni im Spiel und helfen euch dabei, schnell einen hohen Gearscore zu erreichen.

Es ist also die perfekte Zeit, um das Spiel doch wieder anzufangen oder auch ganz neu einzutauchen, denn aktuell könnt ihr spielend leicht zu euren Freunden aufholen, auch, wenn diese Monate Vorsprung haben.

Lost Ark kündigt ein neues Update für Korea an – Neues Gebiet Elgasia im Trailer

Das Express-Event ist das größte Sprungbrett im Spiel

Wie funktioniert das Event? Das Express-Event kann nur einem einzigen eurer Charaktere zugewiesen werden. Trefft ihr diese Auswahl, könnt ihr sie nicht mehr rückgängig machen. Ein Charakter, der bereits in Tier 3 ist, könnte mit diesem Event also nichts mehr anfangen.

Es richtet sich gezielt an Spieler, die frisch Level 50 erreicht haben. Die einzige Voraussetzung, um das Event zu starten, ist nämlich schlichtweg Stufe 50 erreicht zu haben. Von dort an hilft euch das Express-Event, möglichst schnell einen Gearscore von 1.000 zu erreichen.

Sobald ihr das Event auf dem Charakter eurer Wahl startet, öffnet sich für euch auch die Event-Seite. Dort seht ihr insgesamt 5 Level, die nach Gearscore geordnet sind. Beginnend auf Level 1 müsst ihr nun die aufgelisteten Aufgaben abschließen und erhaltet dafür Belohnungen.

Diese Aufgaben sind meist sehr leicht oder ihr erledigt sie sowieso nebenbei. Dinge wie Chaos Dungeons, Guardian Raids und tägliche Quests werden hier von euch abverlangt. Für das Erfüllen erhaltet ihr dann überaus großzügige Belohnungen, meist in Form von Upgrade-Materialien.

Die Oberfläche des Express-Pass macht euch schnell deutlich, was es zu tun gilt

Wie hilft das Event euch noch? Es macht seinem Namen ganze Ehre und legt wortwörtlich den Express-Gang ein, wenn es darum geht, eure Ausrüstung zu verbessern. Denn ihr bekommt nicht nur haufenweise Materialien, die ihr zum Aufwerten benötigt, ihr verbraucht auch weniger.

Der Express-Pass sorgt für folgende Vorteile beim Aufwerten von Ausrüstung in Tier 1 und Tier 2:

Erhöhte Erfolgsquote beim Aufwerten von 20 %

Zwischen +1 und +12 verbessert sich eure Ausrüstung mit jedem Versuch doppelt. Ihr springt also direkt von 1 auf 3, von 3 auf 5 etc. Dabei verbraucht ihr nicht mehr Materialien als normal

Die benötigten Scherben zum Verbessern der Ausrüstung werden um 40 % reduziert

Solltet ihr schon einen Charakter in einem höheren Tier haben und auf eurer Insel die Forschung abgeschlossen haben, dass der vorherige Tier effizienter aufwerten kann, könnt ihr bis +10 eine 100 % Erfolgschance erhalten. Doch auch für ganz neue Spieler ist das die perfekte Möglichkeit, um sehr schnell aufzuholen.

Einige User im reddit schreiben sogar, dass sie dank dem Event mit ihrem Zweit-Charakter nun weiter sind, als mit ihrem Main.

Beim Verbessern eurer Ausrüstung ist das Event ein wahrer Segen

Weitere Belohnungen: Nicht nur beim Aufwerten hilft euch das Express-Event. Habt ihr alle Aufgaben in einem Level abgeschlossen, erhaltet ihr eine zusätzliche Belohnungskiste. Diese reichen von einfachen Gravuranleitungen bis hin zu Echtgeld-Shop-Items.

Vor allem die Belohnungen für den Abschluss von Level 4, also Gearscore 1.000 und alle Aufgaben erledigt, können sich sehen lassen. Hier warten legendäre Kartenpackungen, legendäre Rapport-Kisten, Gold und mehr auf euch. Das Event lohnt sich also so richtig und hilft euch, eure Freunde, die seit Release spielen, im Handumdrehen einzuholen.

Der Feiton Power Pass schenkt euch den 2. Charakter

Was sind Power Pässe? Wie genau die Pässe funktionieren, erklären wir im Detail in einem eigenen Artikel dazu. Kurz gesagt, sind sie Pushes für eure Zweit-Charaktere. Zwei dieser Pässe sind standardmäßig im Spiel.

Ihr erhaltet sie, wenn ihr Level 50 erreicht habt und die Story von Vern abgeschlossen habt. Benutzt ihr den Pass dann auf einem neuen Charakter, ist dieser auch Stufe 50 und hat alles bis Vern abgeschlossen. Ihr bekommt also einen zusätzlichen Charakter geschenkt, der ebenso weit ist, wie euer jetziger.

Was ist der Feiton Power Pass? Er unterscheidet sich in seiner Funktionsweise nicht von den normalen Power Pässen, die immer im Spiel zu finden sind. Allerdings bringt er euch mehr und ist in Kombination mit dem Express-Event eine wahre Goldgrube.

Seid ihr nämlich beim Gearscore von 1.000 angekommen, habt ihr ungefähr die Geschichte des Kontinents Feiton durchgespielt. Bis zum 30. Juni erhaltet ihr dann einen Feiton Power Pass, der einen weiteren Charakter bis hinter die Geschichte von Feiton bringt, und ihm Ausrüstung mit einem Gearscore von 960 schenkt.

Das Setting in Feiton ist eher düster

Wenn ihr also jetzt anfangt mit Lost Ark und bis Ende Juni einige Stunden investieren könnt, schenkt euch das Spiel praktisch gleich zwei Charaktere, die an den Pforten zu Tier 3 stehen. Dort, wo dann das wirkliche Endgame beginnt.

Wie lange ist der Pass da? Wenn ihr Feiton mit irgendeinem Charakter bereits abgeschlossen habt oder bis zum 30. Juni abschließen werdet, erhaltet ihr den Power Pass automatisch und umsonst. Ihr müsst ihn allerdings auch bis zum einschließlich 30. Juni verwendet haben, danach verschwindet er nämlich einfach.

Ob es so eine großartige Möglichkeit aufzuschließen in nächster Zeit noch einmal geben wird, ist unbekannt und fraglich. Die beiden Events aktuell ergänzen sich perfekt mit dem sowieso laufenden Battle-Pass, der euch noch weitere Belohnungen serviert.

Wenn ihr also irgendwann nochmal in Lost Ark reinschauen wolltet, oder mit dem Titel beginnen möchtet, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.

Was haltet ihr von den Events? Nutzt ihr das Express-Event und den Power Pass? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Falls ihr direkt mit der neuesten Klasse starten wollt, erklären wir euch im Guide zur Lanzenträgerin, wie ihr sie richtig spielt und alles aus ihr herausholt.