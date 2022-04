Lost Ark: Spieler feiern das neue Update mit Battle Pass – „Das ist zu gut, um Free2Play zu sein“

Am 21. April erschien, nach mehreren Stolpersteinen, das große April-Update für Lost Ark. Das kam bei den Spielern richtig gut an. Vor allem der Ark Pass sorgt aber für viel Jubel in der Community. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Pass? Mit dem großen April-Update von Lost Ark kamen nicht nur massig neue Inhalte in unsere Version des MMORPGs, sondern auch eine neue Form der Monetarisierung. Der Battle-Pass für Lost Ark trägt den Namen Ark Pass und kommt in drei verschiedenen Variationen daher:

Ark Pass Free – Kostenlos und für jeden aktiviert bietet er einige Belohnungen, die euch im Spiel weiterbringen

Ark Pass Premium – Für 1.500 Royale Kristalle, also rund 15 €, gibt es hier in erster Linie mehr Belohnungen von denen, die auch im kostenlosen Pass enthalten sind

Super Premium Ark Pass – Für 3.000 Royale Kristalle, etwa 30 €, bekommt ihr zusätzliche Belohnungen und auch kosmetische Inhalte

Einen genauen Überblick über den Pass und seine Inhalte sowie Funktionsweise haben wir ebenfalls für euch bereitgestellt.

Zuvor stand der Pass bereits in der Kritik, weil die Skins darin nicht besonders schön aussahen und die Spieler bereits darüber witzelten. Außerdem warf der Ark Pass im Vorfeld erneut eine Pay2Win-Diskussion aus, da die genauen Belohnungen noch nicht bekannt waren.

Nun ist er da und scheint sämtliche Gegenargumente entkräftet zu haben, denn die Fans nehmen die verschiedenen Pässe sehr gut auf und sind begeistert von dem, was sie dort geboten bekommen. Selbst der kostenlose Pass bietet nämlich hervorragende Belohnungen für relativ wenig Aufwand.

Ein Einblick in die ersten Belohnungen des Passes

Welche Inhalte kommen noch gut an? Neben der neuen Klassen, der Lanzenträgerin und dem neuen Kontinent, kommen vor allem kleine Anpassungen und ein Event sehr gut bei den Fans an. Das Update allgemein bekommt überwiegend positive Rückmeldungen. Ein paar kleine Highlights möchten wir aber hervorheben:

Die Erhöhung der maximalen Charakterplätze pro Account von 12 auf 18 wird von den westlichen Spielern besonders gut aufgenommen

In eurem Skill-Menü, standardmäßig „K“, könnt ihr die Skills nun so sortieren, dass aktuell ausgerüstete oben stehen. Eine Kleinigkeit, die aber viele Spieler begeistert

Das Express-Event, welches euch dabei hilft, einen Charakter schneller auf Gearscore 1.000 zu bekommen, kommt ebenfalls sehr gut an

Vor allem bei dem Express-Event gibt es aber auch Gegenwind von Spielern, die nicht gerne Quest-Texte lesen. Wenn ihr die Event-Oberfläche öffnet, müsst ihr einen Charakter für das Event aussuchen. Diese Wahl ist aktuell nicht rückgängig zu machen, worauf ein gelber Schriftzug hinweist.

Startet ihr das Event aber auf einem Charakter, der bereits über Gearscore 1.000 ist, sind die Belohnungen schlichtweg völlig nutzlos. Dieser Fehler ist aktuell schon so vielen Spielern passiert, dass nun sogar über dem Ingame-Chat eine entsprechende Warnung abgebildet ist.

Die 5 Gründe für den unglaublichen Erfolg von Lost Ark

Der Pass kommt super bei den Fans an – Auch bei euch?

Wie reagiert die Community? Es gibt tatsächlich sehr wenige negative Stimmen über den Battle-Pass und seine Inhalte. Sowohl die bezahlten Versionen als auch die kostenlose Variante kommt bei den Fans sehr gut an. Wieder andere sind der Meinung, dass sich vor allem die 30 €-Version des Passes lohnt, da hier die besten Inhalte und coole kosmetische Items drin stecken.

Der Ark Pass bietet aber etwas für jede Art von Spieler. Egal, ob ihr in der kostenlosen Version einfach geschenkte Materialien abgreift oder für 30 € einen Haufen cooler kosmetischer Dinge dazu bekommt.

Sehr gut wird auch das exklusive Mount aufgenommen. Das erhaltet ihr in jedem der Pässe. Der Tiger hat einen enorm weiten Sprung und ist damit eines der besten Mounts überhaupt, die derzeit im Spiel sind. Vergleichbar ist höchstens der Ceberus, der aber Platin-Vorbestellern vorbehalten war, während der Tiger völlig kostenfrei ist.

Was sagt ihr? In einer Abstimmung vor der offiziellen Ankündigung des Passes haben wir euch gefragt, ob ihr den Pass kaufen werdet. Viele waren sich dabei einig, mit einer Aussage auf die genauen Inhalte zu warten. Da diese Inhalte nun bekannt sind, möchten wir von euch wissen – Nutzt ihr den Ark Pass, und wenn ja, welchen?

„Das ist viel zu cool, ich kann nicht mehr Free2Play bleiben“

Was sagen die Fans? Auf reddit und im Forum werden die neuen Inhalte ebenfalls diskutiert. Ein paar dieser Kommentare möchten wir euch wiedergeben. Das macht das allgemein sehr positive Stimmungsbild in der Community noch einmal deutlicher:

Imbahr schreibt (via reddit): „Das sieht tatsächlich richtig cool aus. Ich mag es.“

Kaasuru schreibt (via reddit): „Wow, das ist riesig viel wert für nur 30 Euro. Selbst mit der kostenlosen Version sollte es jetzt wirklich leicht werden, Gearscore 1.415 zu erreichen. Gute Arbeit mit dem Ding!“

Auch giftmeosusupporter sagt: „Oh mist, jetzt ist es wirklich Zeit. Das ist viel zu cool, ich kann nicht mehr Free2Play bleiben.“

Kid_Muscle_ schreibt ebenfalls: „Mein Traum von einer +20 Waffe wurde damit gerade ein bisschen realistischer, fantastisch.“

Einer der wenigen negativen Punkte ist aber, dass die kostenpflichtigen Versionen des Passes nur mit den roten Kristallen, also tatsächlichem Echtgeld, gekauft werden können. Für blaue Kristalle, die sich auch z.B. mit Gold farmen lassen, bekommt ihr den Ark Pass aber nicht.

Bis zum 14. Juli habt ihr noch Zeit, die 30 Level des Passes abzuschließen und alle Belohnungen mitzunehmen. Wer nicht ganz fertig wird, kann sich einzelne Level für blaue Kristalle kaufen. Was haltet ihr von dem Update und vor allem dem Ark Pass? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns auf die Diskussionen und Meinungen.

