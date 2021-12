Neue Spiele 2022: Releases von MMOs und Multiplayer-Games

Das neue Jahr 2022 steht vor der Tür und wir von MeinMMO möchten euch einen Überblick über alle kommenden Multiplayer-Games geben. Dazu zählen Koop-Spiele, MMOs und MMORPGs. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oder Switch erscheinen.

Welche Games findet ihr in der Liste? Ihr findet die Infos und Release-Daten für alle wichtigen Koop- und Multiplayer-Spiele 2022. Auch auf größere Updates, etwa Erweiterungen bei MMORPGs oder anderen Service-Games, gehen wir ein.

Damit ein Spiel oder Addon in dieser Liste landet, muss sich der Entwickler klar dazu geäußert haben, das ein Release 2022 bevorsteht.

Release-Liste: Alle neuen Koop-Spiele, MMOs und MMORPGs 2022

MMOs und Multiplayer-Spiele, die ihr 2022 antesten könntet

Abgesehen von festen Release-Dates freuen wir uns auf MMOs, die in diesem Jahr mehr von sich preisgeben. Das können Alphas, Betas oder auch Early-Access-Starts sein:

MeinMMO-Einschätzung: 2022 startet stark für MMO-Fans

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist Redakteur und MMORPG-Experte bei MeinMMO. Aus seiner Sicht werden die ersten zwei Monate von 2022 richtig interessant, gerade wenn man ein Fan von MMORPGs ist.

Was sind die großen Highlights Anfang 2022? Das neue Jahr startet richtig stark, wenn man ein Fan von Rollenspielen allgemein und MMORPGs im Besonderen ist. Immerhin gibt es im Januar gleich zwei neue Spiele, auf die man ein Auge werfen kann:

Mortal Online 2 fokussiert sich stark auf PvP und die Sandbox-Idee. Dabei setzt es auf ein actionreiches Kampfsystem in der First-Person-Perspektive. Wer an PvP, Full-Loot und einem solchen Kampfsystem Spaß hat, wird kaum ein besseres MMORPG finden.

Broken Ranks wiederum ist ein 2D-MMORPG mit Fokus auf Dungeons und Raids. Besonders ist hier das Kampfsystem, das runenbasiert stattfindet.

Direkt im Februar warten dann dicke Highlights mit dem Release von Lost Ark, der neuen Erweiterung für SWTOR und der neuen Erweiterung für Guild Wars 2. Hier wird es fast schon schwer, sich auf ein Spiel festzulegen.

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Wer zudem Rollenspiele allgemein mag, hat noch Elden Ring und den Singleplayer von Horizon Forbidden West vor sich.

Wer hingegen seinen Fokus eher auf Shooter legt, kann sich auf die neue Erweiterung von Destiny 2 freuen. Horror-Fans hingegen erwartet mit Evil Dead: The Game ein mögliches Highlight des Jahres.

Wie geht das Jahr weiter? Für MMORPG-Fans wird es wohl noch drei weitere Highlights im Jahr 2022 geben:

Die neue Erweiterung von ESO im Sommer

Den Release von Project TL, einem MMORPG aus Korea

Die neue WoW-Erweiterung, auch wenn es hier noch gar keine Infos gibt

Auch für Shooter-Fans gibt es 2022 einige interessante. Mit Rainbow Six: Extraction, Tiny Tina’s Wonderlands, The Day Before, The Division: Heartland und Redfall stehen gleich fünf spannende Spiele auf dem Programm. Außerdem wird es gegen Herbst aller Voraussicht nach wieder ein neues Call of Duty geben.

Was sagt ihr zum Jahr Multiplayer-Jahr 2022? Auf welche Spiele freut ihr euch besonders und welche haben wir eventuell in der Liste vergessen? Schreibt es gerne in die Kommentare.