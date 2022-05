Mit The Day Before befindet sich gerade ein interessanter Shooter in Entwicklung, der stark an The Division erinnert. Eigentlich sollte er Ende Juni erscheinen, doch die Entwickler verkündeten nun, dass der Termin auf 2023 verschoben wird. Dafür soll der Shooter direkt in der Unreal Engine 5 erscheinen.

Was ist das für ein Spiel? In The Day Before landet ihr in einer Zombie-Apokalypse, in der ihr versucht, zu überleben. Diese Seuchen-Zombies sind dabei keine riesigen Monster, sondern schlichtweg hirnlos vor sich hindämmernde Kreaturen, die sich an eurem Fleisch laben wollen.

Der Shooter bietet dabei einige interessante Elemente und sieht in ersten Trailern richtig gut aus:

Ihr müsst im Spiel Nahrung, Waffen und Ressourcen suchen.

Es gibt ein Deckungs-System, wie ihr es aus The Division kennt.

Es gibt Wetter-Effekte, die sich auf das Spielgefühl auswirken sollen.

Ihr könnt mit Fahrzeugen durch die Gegend fahren, wobei der Schlamm richtig schön durch die Gegend spritzt.

Ihr lebt in ständiger Gefahr, weil euch neben den Zombies auch andere Spieler attackieren können.

Es war einer der aussichtsreichsten Shooter für das Jahr 2022.

Wann erscheint das Spiel? Eigentlich war der Release von The Day Before für den 21. Juni 2022 angekündigt. Allerdings teilten die Entwickler am 5. Mai mit, dass der Termin verschoben wird – und das ziemlich weit.

The Day Before soll nun am 1. März 2023 erscheinen. Der Release ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S geplant.

Einen ersten Einblick in das Spiel gibt dieses Gameplay-Video:

The Day Before: 13 Minuten langes Gameplay im Zombie-MMO

Millionen freuen sich auf den Shooter, weswegen die Entwickler alles richtig machen wollen

Womit begründen die Entwickler die Verschiebung? In einem offiziellen Statement heißt es, dass „Millionen von Spieler“ The Day Before auf ihre Wunschliste bei Steam gepackt haben. Das macht es zu einem der meist erwarteten Spiele auf der Plattform von Valve.

Um diese Spieler nicht zu enttäuschen, wollen die Entwickler sich mehr Zeit nehmen und den Shooter perfekt umsetzen.

Mit der Verschiebung wird The Day Before zudem eine neue Engine bekommen, die Unreal Engine 5. Damit soll es neue technische Möglichkeiten geben.

Wie kommt die Verschiebung an? The Day Before wurde von vielen kritisch gesehen, weil es von einem Indie-Studio umgesetzt wird und in den Trailern fast zu schön aussah, um wahr zu sein. Viele monierten etwa, dass das gezeigte Gameplay bisher zu sehr nach einem Skript ablaufe und die Entwickler generell zu wenig von ihrem Spiel zeigen würden.

Sie waren auch deshalb skeptisch, weil das Spiel im Juni erscheinen sollte, aber bisher noch keine Alpha oder Beta zum Anspielen bot.

Die Verschiebung sorgt nun für zwei Reaktionen:

Einige Spieler sehen diese Verschiebung als Chance, den Shooter tatsächlich so umzusetzen, wie die Entwickler es sich vorgenommen haben. Sie freuen sich über die Verschiebung.

Andere sehen sich darin bestätigt, dass die Entwickler das Spiel, das sie präsentiert haben, nicht abliefern können.

Was sich am Ende bewahrheitet, werden wir wohl frühstens am 1. März 2023 erfahren.

Was sagt ihr zu der Verschiebung? Seid ihr enttäuscht oder habt ihr so etwas erwartet, weil es bisher noch keine Anspielmöglichkeiten gab?

