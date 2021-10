The Day Before ist ein Survival-Shooter, der optisch stark an The Division erinnert. Ihr kämpft in einer klassischen Zombie-Apokalypse, wobei eine Pandemie die Ursache für den Untergang der Welt ist. Die Zombies sind jedoch keine abgedrehten Mutanten, sondern sollen "realistisch" sein. Eure Aufgabe besteht darin, Nahrung, Waffen und Ressourcen zu suchen und zu überleben. The Day Before erscheint für PC auf Steam, PS5 und Xbox Series X/S im Juni 2022. Eine Beta ist zuvor geplant, wobei es noch kein festes Datum gibt.