Zwei Studios nutzen das Drama um The Day Before aus, um ihre Survival-Spiele auf Steam im Sale anzubieten

The Day Before ist vom meistgewünschten Spiel auf Steam zu einem Reinfall geworden, sowohl für den Entwickler als auch die Gamer, welche sich auf das Survival-MMO gefreut haben. Zwei Alternativen tun sich jetzt zu einem Bundle zusammen und versetzen The Day Before damit einen Seitenhieb.

Was ist das für ein Angebot? Auf Steam gibt es die Survival-Spiele DayZ und Icarus derzeit im Doppelpack. Unter dem Namen „The Day After Survival Sale“ werden die beiden Games gerade im Bundle für 49,56 € auf Steam angeboten. Das entspricht 33 % Rabatt im Vergleich zum Vollpreis beider Spiele zusammen.

Der Name des Bundles ist eine recht offensichtliche Anspielung auf die gescheiterte Survival-Hoffnung The Day Before. Der Sale kommt, kurz nachdem DayZ mit einem höhnischen Post auf die Schließung von Fntastic, dem Studio hinter dem Survival-Flop, reagiert hatte.

Gamer feiern den Seitenhieb: „Großartiger Schachzug“

Wie wird das diskutiert? Die Anspielung auf The Day Before ist auch anderen Gamern nicht entgangen. In einem Reddit-Thread bejubeln Nutzer die Studios hinter DayZ und Icarus für ihre augenzwinkernde Aktion:

Goonders: „Für mich ist das Lustigste daran, dass sie [Fntastic] sich nicht wehren können, weil sie behaupten, geschlossen zu haben.“

Stumpyz: „Heilieger Strohsack, was für ein großartiger Schachzug von ihnen.“

RedditSanity: „Ich möchte DayZ nur für diese Aktion neu installieren.“

Andere Nutzer diskutieren eher die Qualität der beiden Spiele: Sowohl Icarus als auch DayZ haben einen eher holprigen Start hingelegt, stehen bei den „kürzlichen Rezensionen“ jedoch mittlerweile bei 81 % (Icarus) und 92 % (DayZ) positiv (Stand: 13.12.2023).

Nach dem – nicht allzu überraschend – Scheitern von The Day Before ist der Frust bei vielen Gamern nun offenbar so groß, dass sie mit Schadenfreude reagieren. Es scheint aber auch, als hätten sich viele ehrlich auf das Survival-MMO gefreut, die jetzt nach einer möglichen Alternative suchen. Eine solche will der Entwickler Starry Studios liefern:

Für Schnäppchen-Jäger lohnt sich das Angebot bedingt, da man das Survival-MMO DayZ im Sale teilweise auch schon für 19,99 € ergattern kann (via SteamDB). Der Reiz liegt wohl eher in dem etwas humorvollen Seitenhieb gegen die Konkurrenz.

Wer aber im Survival-Fieber ist und beide Spiele noch nicht besitzt, könnte sich für das Bundle interessieren. Das Angebot gilt noch bis zum 21. Dezember 2023.

