Ein Survival-Game auf Steam verhöhnt das gescheiterte The Day Before: „10 Jahre und immer noch ungeschlagen“

The Day Before war einst die große Survival-Hoffnung auf Steam. Nur wenige Tage nach Release gab das Studio dahinter nun aber seine Schließung bekannt. Andere Entwickler nutzten die Gelegenheit, um ihren eigenen Erfolg zu feiern.

Das ist die Situation um The Day Before: Nach einigen Rückschlägen feierte die einstige Survival-Hoffnung von Steam am 7. Dezember 2023 endlich den Release im Early Access. Nur wenige Tage darauf verkündete der Entwickler Fntastic seine Schließung, man habe sich verkalkuliert.

Prompt bewahrheitet sich auch das alte Sprichwort „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.“ Nicht nur Spieler nehmen The Day Before in die Kritik, auch die Konkurrenz schaltet sich ein.

Bis zuletzt versuchte The Day Before, den Spielern mit Trailern Lust zu machen:

Studio hinter The Day Before meint: „Dumm gelaufen“

Was sagen andere Entwickler? Nur wenige Stunden nach der Meldung von Fntastic veröffentlichte der Entwickler des Survival-Spiels DayZ ein eigenes Statement, mit dem die gescheiterte Konkurrenz offenbar aufs Korn genommen werden soll. Die Struktur gleicht der Meldung von The Day Before, inhaltlich könnten sie jedoch kaum verschiedener sein.

Denn DayZ feiert sein 10-jähriges Bestehen – „aus keinem gegebenen Anlass“, wie es in dem Post heißt. Der Survival-Shooter hatte selbst einen schwierigen Start, konnte zuletzt aber neue Spielerrekorde auf Steam verzeichnen.

Wo sich Fntastic entschuldigt, bedanke sich Bohemia Interactive bei der Community für ihre Unterstützung. Die Timeline von DayZ endet mit einem stolzen: „10 Jahre und immer noch ungeschlagen.“

Den mit einem Sarkasmus-Marker versehenen Post findet ihr hier:

Die Entwickler des Survival-MMO Rust, das auch im Dezember 2013 an den Start ging, erlauben sich ebenfalls einen Spaß. Statt selbst eine Parodie zu verfassen, übernahmen die Verantwortlichen jedoch einfach den Post von DayZ und überarbeiteten ihn mit einem roten Marker (via X).

In den Kommentaren werden die Studios für ihren Seitenhieb auf The Day Before gefeiert. Eine Reaktion von Fntastic gibt es zwar noch nicht, das Studio scheint die Situation nach außen hin zumindest mit Fassung tragen zu wollen.

Auf den Kommentar eines wütenden Nutzers antwortet das Studio trocken: „Das war unsere erste große Erfahrung. Dumm gelaufen.“

Angesichts der Enttäuschung vieler Spieler hat Fntastic bereits verkündet, dass alle ihr Geld zurückbekommen sollen. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr bei den Kollegen von GamePro.

MeinMMO-Autorin Britta war direkt zum Release von The Day Before am Start und hat ihre Erfahrungen in einem Anspielbericht festgehalten. Ihre Hoffnungen auf ein packendes Survival-Erlebnis haben sich jedoch schnell zerschlagen. Wie es ihr ergangen ist, könnt ihr hier nachlesen:

