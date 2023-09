Idris Elba erklärt, wie ihr in Cyberpunk 2077 jetzt überlebt und greift im Trailer selbst zur Waffe

Morgen, am 26.09.2023, erscheint Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und heute bekommt ihr noch einmal prominente Unterstützung für euren neuen Start in Night City durch Idris Elba. Der neuste Trailer zeigt, worauf es ankommt.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty steht kurz vor seinem Release für PC/Steam, PS5 und Xbox. Dieses DLC verspricht euch neue Inhalte für die dystopische, offene Welt aus dem Hauptspiel. Kurz vorher bekommt ihr noch einmal einen Trailer mit Starbesetzung geboten.

Der Trailer ist ein Mix aus Live-Action und Gameplay: Im Video bekommt ihr Überlebenstipps von Idris Elba, der euch in einer Bar erwartet. Wie ihr in Night City überlebt, ist für ihn dabei ganz klar: Ihr geht voll rein. Es geht darum, stärker, schneller und besser zu werden, um im Kampf zu gewinnen.

Denn Night City ist eine Stadt, in der du dich gefährlichen Kriminellen, fiesen Politikern und mächtigen Dealern stellen musst. Und so erinnert euch Idris Elba ebenfalls daran, dass es wichtig ist herauszufinden, wem man vertrauen kann und wem eben nicht.

Kurz darauf zieht er selbst eine Waffe und hält sie in eure Richtung. Dabei lauten seine Worte: Just don’t forget, the game is fixed. Diese Worte könnte man gut doppeldeutig aufnehmen. Denn zum einen will er euch damit vermutlich warnen, genau zu überlegen, wem ihr vertraut. Zum anderen könnte es ein kleiner Scherz der Entwickler sein, weil sie das Spiel gefixed also repariert haben.

Begleitet wird die kleine Ansprache von verschiedenen Gameplay-Szenen, die euch darauf vorbereiten sollen, was euch in dem kommenden DLC erwarten wird.

Untermalt wird alles durch ein Lied, welches von Idris Elba selbst stammt und das ihr im Spiel im Darkstar Radio hören könnt – einer neuen Radiostation aus dem kostenlosen 2.0 Update.

Freut ihr euch auf das kommende DLC oder habt ihr absolut keine Lust mehr auf Cyberpunk 2077? Diskutiert gerne mit.

