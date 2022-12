Neues Survival-Spiel auf Steam setzt auf Entspannung statt Stress – Macht euch zum Farmer auf einer fliegenden Insel

Wie ist euer erster Eindruck von Solarpunk? Ist euch das als Survival-Spiel zu langweilig und ihr wünscht euch Action und Gefahren oder glaubt ihr, ein so entspanntes Spiel ist genau das, was ihr 2023 benötigt? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ihr begegnet keinen Zombies oder Dinosauriern, sondern lebt in Frieden an eurem Rückzugsort und genießt das Leben eines Farmers, der mit seinem Luftschiff die Welt erkundet. Dementsprechend wirkt auch die im Trailer gezeigte Atmosphäre eher entspannt und wohltuend, als furchteinflößend oder bedrückend.

Worum geht es in Solarpunk? Das Survival-Game spielt in einer technologisch fortgeschrittenen Welt, die aus fliegenden Inseln besteht. Dort könnt ihr euch zusammen mit euren Freunden eine Farm, ein Zuhause aufbauen.

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

