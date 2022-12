Ein bunter Koop-Plattformer mit 98 % positiven Reviews ist im Winter Sale auf Steam – „Liebesbrief an Mario-Spiele“

A Hat in Time ist ein putzig fröhlicher Plattformer auf Steam, der Spieler mit positiver Stimmung und ausgeklügeltem Gameplay in den Bann zieht. Aktuell bekommt ihr den beliebten Indie-Hit mit 50 % Rabatt auf Steam und MeinMMO stellt euch den Titel kurz vor.

Mit Super Mario von Nintendo begann der Siegeszug der Plattformer und Jump’n’Run-Games. Eine Gameplay-Formel, die so einfach und gleichzeitig so genial und variabel ist, dass selbst heute noch viel Potenzial in dem Genre liegt.

Das Indie-Spiel A Hat in Time beweist das erneut. Der Titel wurde über Kickstarter gemeinsam mit der Community entwickelt und begeistert bereits seit 5 Jahren seine Spieler.

Auf Steam erhält der Plattformer grandiose Wertungen und erreicht 98 % positive Reviews bei mehr als 36.000 Bewertungen (Stand: 25.12.22). Was A Hat in Time einzigartig und liebenswert macht, zeigen wir euch auf MeinMMO. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

A Hat in Time: „Verdammt niedlicher 3D-Plattformer“

Das Spiel bezeichnet sich selbst als ein „verdammt niedlicher 3D-Plattformer“. Eigentlich kostet das Basisspiel 27,99 €, doch im Winter Sale 2022 kriegt ihr den Titel für 13,99 € auf Steam. Für Switch, PS4 und Xbox One ist es auch verfügbar.

Worum geht’s? Ihr spielt in A Hat in Time ein Mädchen mit der Fähigkeit zum Zeitreisen – natürlich hat ein schicker Zylinder seine Finger im Spiel. Allerdings verliert ihr euren Treibstoff und müsst große, offene Welten erkunden, um eure Reisen fortzusetzen.

Dafür besucht ihr 5 einzigartige Level. Alle voll mit Sprungrätseln, netten Figuren, die eure Hilfe brauchen und jeder Menge zu entdecken. Am Ende eines jeden Levels wartet ein Boss, der einen auf die Mütze bekommt.

Und es dürften auch weitere Hüte nicht fehlen. Ihr besorgt euch immer neue Kopfbedeckungen, die einzigartige Fähigkeiten bieten und nicht nur euren Kleidungsstil aufpeppen.

So gibt es einen Eishut, der euch Stampfattacken erlaubt, oder einen Sprinthut für maximale Geschwindigkeit. Manche sollen aber auch einfach nur gut aussehen.

Wie sieht der Mehrspieler aus? Ihr könnt A Hat in Time komplett im Splitscreen-Koop durchzocken. Zudem gibt es ein DLC mit einem großen Online-Modus für bis zu 50 Spieler.

Was sagen Spieler dazu? Das niedliche A Hat in Time trumpft mit Top-Bewertungen auf und sammelt viele positive Kommentare auf Steam. User „Speed Berry“ schreibt etwa: „Das Spiel fühlt sich an wie ein Liebesbrief an Mario-Spiele. Wenn du Plattformer magst, bitte hol das Spiel. Es ist das pure Glück“.

Für User „Morphclue“ ist A Hat in Time ebenfalls etwas ganz Besonderes: „Das Spiel hat mich sogar so begeistert, dass ich alle Achievementw und damit das Spiel zu 100 % komplettiert habe. A Hat in Time hat einen ganz besonderen Charme und wird mir lange in Erinnerung bleiben“.

Es finden sich immer wieder solche starken Aussagen in den Rezensionen.

Gelobt werden im Allgemeinen die passende bunte Grafik sowie das Gameplay und die knackige Steuerung. Es sind kaum negative Stimmen zu finden – viele sehen hier ein Gaming-Juwel, das von Anfang bis zum Ende begeistern kann.

