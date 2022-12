Knackiges Strategie-RPG auf Steam hat 86 % positiven Reviews – Bietet Koop für 3 Spieler

Im Strategie-RPG „For the King“ begebt ihr euch auf eine Reise, um ein Königreich zu retten. In Runden kämpft ihr mit bis zu zwei weiteren Spielern gegen böse Kreaturen und erkundet die Welt. Das Spiel schneidet sehr positiv auf Steam ab. Ein zweiter Teil ist bereits angekündigt.

Was ist For The King für ein Spiel? Das Spiel ist ein Strategie-Rollenspiel mit RPG- und Kampf-Elementen. Es greift Mechaniken aus Tabletop-Spielen auf und läuft rundenbasiert ab.

Zudem ist es ein Roguelike. Hier findet ihr eine Definition des Genres „Roguelike“ und eine Erklärung, warum Spiele so genannt werden.

Worum geht es in For The King? Der König wurde von einem Unbekannten ermordet und im Königreich „Fahrul“ ist Chaos ausgebrochen. Überfordert mit der Krisensituation bittet die Königin die Bevölkerung um Hilfe, um das Land vor dem Untergang zu retten. Die Spieler begeben sich auf eine Reise, um das Chaos zu beenden.

Hier seht ihr den Launch Trailer zu For The King:

Reist zu dritt durch das Königreich und kämpft strategisch

Wie sieht das Gameplay in For The King aus? In einer Gruppe aus drei Abenteurern macht ihr euch auf dem Weg. Ihr erforscht die Spielwelt mit seinen Dungeons, besiegt Feinde und bereist verschiedene Städte.

Die Maps werden immer neu generiert, ebenso wie Events, Missionen und Beute. Dadurch bleibt jeder Spieldurchlauf interessant und unterscheidet sich vom vorherigen.

Euch stehen verschiedene Arten an Waffen und Klassen zur Verfügung. Ihr könnt zusätzliche Items, Klassen und Events während des Spielverlaufs freischalten, welche euch in weiteren Spielrunden stärker und besser machen sowie das Erlebnis weiter ausbauen.

Hier seht ihr einige Screenshots aus For The King

Ihr könnt das Spiel sowohl im Einzelspielermodus als auch mit zwei weiteren Personen zocken. Jeder von euch übernimmt die Kontrolle über einer der drei Gruppenmitglieder. Der Koop-Modus läuft online, aber auch auf der Couch.

Dabei führt ihr im Kampf im Runden-System nacheinander eure Aktionen aus. Strategie ist dabei essenziell wichtig und kann darüber entscheiden, ob ihr überlebt oder scheitert. Ähnlich wie bei DnD wird regelmäßig gewürfelt, wenn bestimmte Aktionen ausgeführt werden.

Einzelne Mitglieder, die im Kampf fallen, können mithilfe von gespeicherten Leben zurückgeholt werden. Gehen die Leben aus und stirbt die gesamte Gruppe, ist das Spiel beendet.

Wie bewerten Spieler For The King? Die Spieler bewerten das Game auf Steam sehr positiv. Von den insgesamt 21.166 Bewertungen fallen 88 % gut aus (Stand: 05. Dezember 2022, via Steam).

Insbesondere der Koop-Modus scheint den Spieler Spaß zu machen. Vor allem für Leute, die DnD mögen, wird For The King als gute, digitale Alternative empfohlen. Das Gameplay ist als Roguelike eher anspruchsvoll und bereits auf dem „normalen“ Schwierigkeitsgrad ziemlich schwierig.

Schickt uns eure Spielempfehlungen



Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?



Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse info@mein-mmo.de mit dem Betreff „Spielempfehlung“. Vielleicht ist euer Spiel das nächste, was auf MeinMMO vorgestellt wird.

Was ist für die Zukunft geplant? Für 2023 eine Fortsetzung des Spiels mit dem Titel „For The King II“ angekündigt. Auf Steam könnt ihr das Game bereits auf eure Wunschliste setzen.

Wie viel kostet For The King auf Steam? Ihr bekommt das Game für 19,99 € auf der Spieleplattform. Die „Deluxe Edition“, bei der ihr zusätzlich zum Hauptspiel das DLC „Lost Civilization Adventure Pack“ erhaltet, kostet 22,08 €.

Es gab ein großes Update in einem Survival-Game auf Steam, welches die Spieler nun in die Wüste schickt.