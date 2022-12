Survival-Game auf Steam erhält das erste große Update – Schickt euch in die Wüste

Was bringt das Update an neuen Inhalten? Spieler können mit dem neuen Update ein völlig neues Biom mit dem Namen „Desertum,“ entdecken, welches eine karge Wüstenlandschaft darstellt. Auch entsprechende neue Flora und Fauna könnt ihr dort finden.

Hier seht ihr einen Trailer zum „Dunes and Moon“-Update in Stranded: Alien Dawn:

Was ist Stranded: Alien Dawn für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um eine Planeten-Survival-Sim, in der Spieler für das Überleben einer Gruppe Gestrandeter sorgen müssen.

Am 1. Dezember 2022 erhielt der Early-Access-Titel „Stranded: Alien Dawn“ auf Steam das erste große Update „Dunes and Moons“ mit neuen Spielinhalten. Darunter auch ein Wüsten-Biom, in dem ihr um euer Überleben kämpft.

Insert

You are going to send email to