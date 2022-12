Neues Hack and Slash-Game auf Steam hat 83 % positive Reviews – „Der Koop macht unglaublich viel Spaß“

„Bravery and Greed“ ist ein Dungeon Crawler, der am 15. November 2022 auf Steam launchte und vor allem im Koop-Modus die Spieler überzeugt.

Was ist Bravery and Greed für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um ein Dungeon Crawler mit Hack and Slash-Elementen. Das Spiel wurde innerhalb von 7 Jahren von nur 2 Personen entwickelt.

Es ist ein Roguelite, dessen Dungeons prozedural generiert werden. Das heißt: Eure Umgebung baut sich während des Spielens mithilfe von Algorithmen auf und sieht damit bei jedem Durchlauf anders aus.

Hier könnt ihr nachlesen, was Roguelite bedeutet und warum Spiele so genannt werden.

Hier seht ihr den Launch Trailer von Bravery and Greed:

Immer auf der Suche nach neuen Reichtümern

Wie sieht das Gameplay in Bravery and Greed aus? Ihr arbeitet euch durch Dungeons und seid dabei auf der ständigen Suche nach mehr Gold, mit dem Ziel der reichste Abenteurer überhaupt zu werden. Daneben ergattert ihr euch hilfreichen Loot, wie Handschuhe, Amulette, Stiefel und Zauberstäbe, die euch stärker machen. Während ihr alle Rätsel löst, solltet ihr euch aber vor Fallen in Acht nehmen!

Innerhalb der Dungeons werdet ihr außerdem verschiedene Pfade vorfinden, wie den „Pfad des Lebens“ oder den „Pfad der Dunkelheit“. Je nachdem, welchen Weg ihr auswählt, könnt ihr neue Fähigkeiten gewinnen.

Ihr habt vier verschiedene Charaktere zur Auswahl, wobei jeder über seine eigenen Stärken und Kombo-Movesets verfügt:

Der Rogue: Ein agiler Kämpfer mit Bogen und Dolchen, der in Stealth, Geschwindigkeit und Mobilität punktet.

Der Krieger: Ein robuster Kämpfer mit Schwert und Schild, der im Nahkampf und der Abwehr von Fernattacken überzeugt.

Der Zauberer: Ein Magier mit Zepter, der seine Gegner mit Beschwörungen und Energiewellen außer Gefecht setzt und teleportieren kann.

Die Amzone: Eine Kriegerin mit Schwert und Chakram, die besonders effektiv in naher und mittlerer Entfernung kämpft.

Der Tod ist permanent im Spiel. Ihr behaltet nur einen Teil eurer Reichtümer, wenn ihr sterbt und müsst wieder neu starten.

Gibt es einen Multiplayer-Modus? Ihr könnt Bravery and Greed sowohl allein als auch mit anderen Spielern zocken. Im Teamplay erhöht ihr eure Überlebenschancen. Mit bis zu 3 Freunden könnt ihr entweder online oder lokal im Koop spielen. Ebenso könnt ihr aber auch kompetitiv im PvP-Modus gegen andere Leute antreten.

Bravery and Greed lohnt sich für einen Spieleabend mit Freunden

Wie finden Spieler Bravery and Greed? Das Game wird von den Spielern auf Steam sehr positiv bewertet. Jedoch muss dazu angemerkt werden, dass es mit insgesamt 191 Reviews erst wenige Bewertungen gibt. Davon fallen aber 83 % gut aus (Stand: 01. Dezember 2022, via Steam).

Die Spieler in den Reviews empfehlen das Game vor allem im Koop, wobei es sich gut für einen Spieleabend mit Freunden eignen soll:

Loki_LuxTTV: „20 Dollar. Das ist alles, was es kostet. Und es hat mir und meiner Dungeon-Crawling-Gruppe eine der verrücktesten und spaßigsten Zeiten beschert, die wir bis heute in einem Roguelite/Hack n’Slash/CO-OP-Spiel hatten! […] Mein einziges Problem in den 7 Stunden meines aktuellen Durchlaufs ist, dass es 3 Mal abgestürzt iat. Aber die Entwickler waren sehr entgegenkommend und untersuchen, was da los ist! Trotz der Abstürze ist es SUPER einfach, sich wieder in die Lobby seiner Freunde zu begeben und weiterzuspielen! Der Bonus dieses Spiels ist auch, dass es eine DEMO hat. Probiert es aus! Es braucht definitiv mehr Liebe! <3“

Die Mett Ente: „Sehr cooles Spiel! Ich und meine Freunde lieben es. Wir haben die Demo in der Demo-Steamwoche gespielt. Unglaublich.“

Johnny Link: „Super spaßiges Spiel. Die Kämpfe sind spaßig und lohnend. Ko-op macht unglaublich viel Spaß. Wenn ihr Interesse habt (was ihr habt, weil ihr das hier lest), holt euch dieses Spiel und tut euch mit ein paar Freunden zusammen. Ihr werdet nicht enttäuscht sein (sorry für die lahme Rezension. Ich schreibe eigentlich keine Rezensionen, aber für so ein tolles Spiel musste ich eine Ausnahme machen)“.

Wie viel kostet Bravery and Greed auf Steam? Das Spiel bekommt ihr für 19,99 € auf der Spieleplattform. Wenn ihr das Spiel zuerst austesten möchtet, könnt ihr euch, ebenfalls über Steam, zunächst die Demo zu Bravery and Greed herunterladen oder eurer Steam-Bibliothek hinzufügen.

