Mortal Kombat 1 bekommt nach 30 Jahren ein Reboot für PS5 und der Trailer zeigt genau das, was Fans der Reihe lieben

Was soll das Spiel beinhalten? Detaillierte Informationen über Spielmodi oder Charaktere sind noch nicht bekannt, doch schon jetzt wissen wir, dass Mortal Kombat 1 mit einer neuen Story erscheinen wird. In dieser Story sollen zudem beliebte Charaktere aus dem Universum von Mortal Kombat vorkommen.

Was sagen die Fans zum Trailer? Der Trailer wurde innerhalb der ersten 24 Stunden schon knapp 2,8 Millionen mal gesehen. Viele Fans sind völlig begeistert und feiern den Trailer sowie die in ihm gezeigten Szenen (via YouTube ).

Am 18. Mai 2023 wurde nun offiziell ein Reboot des ersten Teils von Mortal Kombat angekündigt, das schon am 19. September 2023 für PS5, Xbox und PC erscheinen soll.

Das Fighting-Game Mortal Kombat 1 bekommt nach 30 Jahren ein Reboot und erscheint in moderner Grafik. Die Fans lieben, was der Trailer zeigt.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to