Lasst euch nicht von der Optik dieses Farming-Spiels täuschen, denn absolut alles kann euch umbringen

Auf Steam erscheint diese Woche ein neues Farming-Spiel, das optisch erstmal an andere entspannte Spiele wie Stardew Valley oder Harvest Moon erinnert. Vom süßen Look solltet ihr euch allerdings nicht täuschen lassen, denn hier kann euch alles umbringen. Und ihr eure Nachbarn.

Um welches Spiel geht es hier? Echoes of the Plumgrove ist ein neues Farming-Spiel auf Steam, das am 29. April 2024 spielbar sein soll. Entwickelt wurde es von dem Indie-Entwickler Unwound Games.

Ihr erstellt in dem Spiel euren eigenen männlichen oder weiblichen Charakter, mit dem ihr euch eigentlich mit eurem besten Freund auf eine längere Schiffsreise begeben wolltet. Nach einem Unglück werdet ihr aber als einziger Überlebender an die Küste von Honeywood gespült. Hier beginnt dann euer neues mittelalterliches Leben, nachdem euch eine kleine, verlassene Farm angeboten wurde.

Grafisch wurden die Entwickler laut eigenen Aussagen stark von Paper Mario inspiriert. Eure Spielfigur läuft quasi in 2D über die dreidimensionale Map, was dem Spiel einen netten Charme verleiht. Und auch, wenn sich das Spiel optisch sehr gut in die “süßen” Farming-Spiele einreiht, zeigt es hier und da doch, wie düster das Genre eigentlich sein kann.

Warum ihr dem Spiel eine Chance geben solltet? Wer Farming-Spiele generell schon mag, sollte sich das Spiel definitiv einmal angucken. Denn es bietet viele klassische Features und Spielmechaniken, die man an dem Genre eben so mag.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autorin Linda Knabe nutzt ihre freie Zeit gerne, um mal mit Spielen wie Stardew Valley und Harvest Moon zu entspannen. Auf diesen Titel hat sie privat schon länger ein Auge geworfen und bereits einige Stunden in die Demo gesteckt.

Um direkt auf den Punkt zu kommen, was Echoes of the Plumgrove denn zur düsteren Alternative für Harvest Moon macht, ist allein die Tatsache, dass euch hier quasi alles umbringen kann. Wie das Leben im Mittelalter eben so war: ein zu kalter Winter, eine Erkältung oder Magenverstimmung kann für euch schnell den Tod bedeuten.

Ihr müsst also genau überlegen, was ihr macht und euch vor allem immer auf den nächsten Winter vorbereiten, indem ihr zum Beispiel Vorräte anlegt. Aber auch hier könnt ihr nicht alles lagern, was ihr sammelt und abbaut. Denn auch in den anderen Jahreszeiten müsst ihr überleben und Geld verdienen.

Solltet ihr dem Tod irgendwann nicht mehr entgehen können, schlüpft ihr als Spieler dann in die Rolle eines Familienmitglieds – insofern euer Charakter schon eine Familie gegründet hat.

Je nachdem wie sehr eure Nachbarn euch mochten, oder eben nicht leiden konnten, werden übrigens auch ihre Reaktionen auf euren Tod ausfallen.

Werdet nervige Nachbarn ganz einfach los

In Echoes of the Plumgrove dreht sich also auch sehr viel um eure Beziehungen. Während der Demo fand ich es schon unglaublich lustig, dass ihr einfach jederzeit die Möglichkeit habt eure Nachbarn auch dem Nichts heraus zu beleidigen. Wenn ihr also einen NPC nicht wirklich leiden könnt, dann könnt ihr ihm das auch einfach mal zeigen.

Tatsächlich könnt ihr in Echoes of the Plumgrove sogar dafür sorgen, dass eure Nachbarn sterben. Ihr solltet es nur nicht so auffällig machen, dass es nachher auf euch zurückgeführt werden kann. Wenn ihr also einen Nachbarn wirklich nicht mögt, oder er sich zu sehr in eure Angelegenheiten einmischt, dann werdet ihr in einfach los. Für mich persönlich ein Konzept, dass ich mir in mehr Farming-Spielen wünsche, um mit dem ein oder anderen Charakter nicht mehr reden zu müssen.

Letztlich haben mich persönlich auch noch ein paar weitere kleine Features davon überzeugt, dass ich Echoes of the Plumgrove unbedingt spielen will:

Nachts und im Dunkel läuft euer Charakter langsamer, wenn ihr keine Lampe habt.

Ihr könnt mit jedem NPC handeln. Je nach Beruf und Interessen zahlen diese mehr oder weniger.

Habt ihr eine NPC Quest erfüllt, wird euch der NPC auf der Map angezeigt, damit ihr ihn schneller findet.

Die Map ist ziemlich weitläufig. Ihr habt die Möglichkeit zur Schnellreise, die dann aber einige Zeit in eurem Spiel vergehen lässt, je nachdem wie weit weg der Reisepunkt ist.

Jede Woche müsst ihr Steuern zahlen, wenn ihr euer Land behalten wollt.

Wenn ihr wissen wollte, welche Spiele im April auf Steam besonders beliebt waren, schaut hier vorbei: 3 neue Spiele auf Steam, die euch im April begeistert haben