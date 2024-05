Entwickler von Manor Lords verzichtet auf eine Roadmap, arbeitet lieber an Dingen, die ihr wirklich wollt

Manor Lords ist ein neues Aufbauspiel auf Steam, indem ihr eure mittelalterliche Siedlung aufbaut und durch harte Zeiten bringt. Das Spiel genießt viele Spieler, doch wie steht es um eine Roadmap?

Warum gibt es keine Roadmap? Es hat einen guten Grund, warum Manor Lords in seiner „Early Access“-Phase keine Roadmap spendiert bekommt. Das Strategiespiel auf Steam wird nur von einem Entwickler entwickelt, nämlich von Grzegorz “Greg” Styczen. Die Entwicklung ist ein Ein-Mann-Projekt und dementsprechend fehlen die Ressourcen. Zudem ist der wichtigste Punkt: Versprechungen.

Wie Grzegorz Styczen in den Steam-News (via steampowered.com) zu seinem Spiel schrieb, möchte er den Spielern keine Versprechen mehr machen, die Fans nicht interessieren.

Folgendes hatte er zu sagen: „Ich habe noch nicht vor, eine Roadmap zu veröffentlichen. Ich habe schon ein- oder zweimal den Fehler gemacht, ein Feature zu versprechen und daran zu arbeiten, nur um dann herauszufinden, dass es den Testern nicht so wichtig war wie mir und dass sie eigentlich etwas anderes wollten. Selbst wenn ich also einen Plan habe, möchte ich die Philosophie ‚zuhören, überprüfen, umsetzen‘ übernehmen.“

Zudem möchte Grzegorz Styczen in den ersten Monaten des Early Access vorrangig an Fixes für Bugs, Verbesserungen und Optimierungen arbeiten, um Manor Lords aufzupolieren. Nach den „Aufräumarbeiten“ wird das Feedback der Community gesichtet und analysiert, um so einen neuen Schlachtplan für kommende Inhalte auszuarbeiten.

Wie lange geht der Early Access? Auf Steam wurde bekannt gegeben, dass Manor Lords bislang ein Jahr lang im Early Access bleiben soll. Je nachdem wie das Feedback der Community aussieht und wie sich die Entwicklung herauskristallisiert, könnte sich die Zeit auch verlängern.

Was haltet ihr von der Idee, dass Manor Lords vorerst keine Roadmap spendiert bekommt? Findet ihr es gut, dass zuerst die Bugs ausgemerzt werden, bevor an neuen Content nachgedacht wird? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren!

