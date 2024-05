Für 10 € bekommt ihr jetzt eines der beliebtesten RPGs und könnt zum meisterhaften Detektiv werden

Eins der besten Rollenspiele der letzten Jahre bekommt ihr aktuell um 75 % billiger. Um welches Spiel es geht und wo das Angebot stattfindet, erfahrt ihr hier.

Um welches Spiel geht es? Disco Elysium ist ein Singleplayer-RPG, bei welchem ihr in die Rolle eines meisterhaften Detektivs schlüpft, der über eine interessante Fähigkeit verfügt. Als Spieler hört ihr verschiedene Gedankengänge des Protagonisten und erfahrt durch diese unterschiedlichen inneren Stimmen, welche Motivationen eure Hauptfigur antreiben.

Dass Disco Elysium mit seinem Konzept und Gameplay sehr gut bei den Spielern ankam, zeigen vor allem die verschiedenen Wertungen, die das Spiel seit seinem Release 2019 erhalten hat. Die Version Disco Elysium – The Final Cut, welche auch im Angebot ist, bekam einen Metascore von 97.

Hier könnt ihr den Trailer von Disco Elysium sehen:

DISCO ELYSIUM – Launch Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Das Spiel ist gerade so richtig günstig

Um welches Angebot geht es hier? Aktuell könnt ihr den Rollenspiel-Hit für gerade mal 10 €, statt der vollen 39,99 €. Das Angebot könnt ihr euch über gog.com sichern und gilt noch bis zum 27. Mai 2024.

Im Angebot befindet sich die Version „Disco Elysium – The Final Cut“, welche auf GOG selbst eine 4.5-Sterne-Wertung von 5 möglichen Sternen erhielt.

Was erwartet euch in Disco Elysium? Das Spielsystem von Disco Elysium bedient sich verschiedener DnD-Mechaniken, jedoch im Setting einer europäisch angehauchten Stadt in den 50er Jahren. Hier und da findet man aber auch zum Namen passend die Disco-Ästhetik der 70er Jahre.

Alles in allem bietet das Spiel einfach einen sehr eigenen Mix, der das Rollenspiel unter vielen anderen im Genre herausstechen lässt. Denn auch, wenn das System von Dungeons & Dragons oder anderen Pen and Papers inspiriert ist, müsst ihr in Disco Elysium eben nicht wirklich kämpfen.

Als Detektiv ist es eure Aufgabe Verdächtige zu verhören, Mordfälle aufzuklären und für Recht und Ordnung zu sorgen. Ob ihr euer Gegenüber dafür einschüchtert, manipuliert oder euren Charme einsetzt, um eure Antworten zu bekommen, hängt von euere Spielweise und euren Werten und eurem Würfelglück ab. Wenn ihr noch mehr über das besondere Konzept von Disco Elysium wissen wollt, schaut hier vorbei: Disco Elysium ist der neue Hit auf Steam – Darum schwärmen alle vom RPG