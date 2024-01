Neues Rollenspiel sieht aus wie Disco Elysium, aber im Steampunk-London, ist jetzt auf Steam

Ein neues Rollenspiel auf Steam fordert euer Glück heraus. Warum ihr Sovereign Syndicate definitiv nicht verpassen solltet, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Spiel? Sovereign Syndicate ist ein neues Rollenspiel auf Steam, welches euch in ein viktorianisches London schmeißt, um einem mysteriösen Kult auf die Spur zu kommen.

Seit dem 15. Januar 2024, könnt ihr das Spiel auf Steam herunterladen. Die ersten 23 Rezensionen haben dem Spiel bereits 100 % positive Bewertungen gegeben und damit sollte Sovereign Syndicate zumindest mal einen ersten Blick wert sein.

Entwickelt wird das Spiel von Crimson Herring Studios und wie die Entwickler selbst unter dem Trailer (via YouTube) sagen, war der RPG-Hit Disco Elysium eine Inspiration für das Team:

Was euch in Sovereign Syndicate erwartet: In dem neuen Steampunk-Rollenspiel geht es vor allem darum, London, seine Bewohner und dessen Geheimnisse zu ergründen, zu verstehen und aufzudecken. Kämpfe wird es also nicht geben, was aber nicht heißt, dass ihr euch durch dieses RPG problemlos durchklicken könnt.

Stattdessen sorgen einige interessante Features dafür, dass Sovereign Syndicate für euch zu einem spannenden Spielerlebnis werden könnten:

Ihr wählt einen von drei möglichen Charakteren aus. Jeder Charakter durchlebt eine eigene Geschichte, die jedoch miteinander verwoben sind.

Die Charaktere besitzen unterschiedliche Fähigkeiten, welche ihr weiter ausbauen müsst. Dabei entwickeln sich die Fähigkeiten, die ihr häufig nutzt, stetig weiter. Aber Fähigkeiten, die ihr vernachlässigt, werden sich auch dementsprechend verschlechtern.

NPCs reagieren auf eure Charaktere, auf euer Geschlecht, eure Herkunft und auf eure Worte. Ihr müsst also genau überlegen, eure Fähigkeiten richtig nutzen und euch euren Charakter anpassen, wenn ihr die richtigen Ergebnisse erzielen wollt.

Dazu kommt das Tarotkarten-System: Tarotkarten entscheiden ebenfalls über den Erfolg eurer Aktionen und Dialoge – ähnlich wie in Baldur’s Gate 3 die Würfel also.

Euer Tarotkarten-Deck könnt ihr ebenfalls ausbauen und eurem Charakter und Spielstil anpassen.

Gespielt wird aus der isometrischen Perspektive. Wie der Trailer zeigt, passt der Art-Style wunderbar zu dem Steampunk-Setting und bringt sehr gut das Gefühl von einem viktorianischen London rüber, in dem Reichtum, Not, Intrigen und Geheimnisse eng beieinander liegen.

Dazu verspricht euch das Spiel eine große offene Welt, die ihr erkunden könnt, um neue Informationen ans Licht zu bringen. Ihr besucht dunkle Gassen, das Hafenviertel Londons, Bordelle oder auch Opiumhöhlen.

Je nachdem wie ihr spielt und welchen Charakter ihr gewählt habt, bietet das Spiel 20 verschiedene Szenarien und hat damit definitiv einen gewissen Wiederspielwert.

Wenn ihr jetzt noch auf der Suche nach weiteren interessanten RPGs seid, dann könntet ihr hier fündig werden: 8 Spiele wie Baldur’s Gate 3 auf PC, PS5, Xbox – Das könnt ihr zocken, wenn ihr mit dem RPG fertig seid