Einige der heute bekanntesten Shooter waren früher nur eine Modifikation für andere Spiele. Gerade in den 2000ern zogen bekannte Titel wie Half-Life auch eine große Modder-Community an. Inzwischen sind die Spiele in unserer Auswahl alle erschienen und auf Steam verfügbar.

Warum gibt es gerade bei Shootern so viele Mods? In den 1990ern und 2000ern zogen Spiele wie Half-Life, Half-Life 2, Quake oder Unreal Tournament viele Spieler in ihren Bann. So gut die Spiele waren, so limitiert waren aber auch die Möglichkeiten. Updates für Spiele waren noch nicht so verbreitet und nach dem man das Spiel 2- oder 3-mal durchgespielt hatte, wurden einige begabte Menschen kreativ.

Die ersten erfolgreichen Videospiele zogen bereits die ersten Modder an und der Trend wuchs dabei genauso wie der Videospielmarkt selbst. Einige Shooter sind das Ergebnis des Einfallsreichtums von Moddern, die mehr aus ihrem Lieblingsspiel machen wollten.

Gerade Shooter sind dabei ein einfacheres Ziel, weil die wichtigsten Elemente von Spielen, meist beibehalten werden. Dinge wie Karten, Waffen und Skins sind größtenteils leichter zu verändern.

In unserer Liste haben wir euch 7 Titel ausgewählt, die von einem Mod zu einem vollwertigen Spiel wurden.

Team Fortress 2

Entwickler: Valve | Release-Datum: 10. Oktober 2007 | Steam-Seite: Team Fortress 2 | Ursprüngliches Spiel: Quake

Team Fortress 2 ist der Nachfolger der Team Fortress Mod für Quake. Nach langer Entwicklungszeit und mehreren Änderungen erschien das Standalone-Spiel am 10. Oktober 2007 auf dem PC und genießt bis heute eine hohe Popularität. Auch heute spielen den Shooter noch 50.000 – 60.000 Spieler zur Peak-Zeit täglich.

Mit 9 Klassen und vielen verschiedenen Spielmodi setzt Team Fortress 2 auf spaßige Runden und Humor. In Team Fortress 2 entstand auch die erste große Handelsszene auf Steam, die Items und Schlüssel für Skin-Loot-Boxen handelte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Team Fortress 2 sehen.

Counter-Strike

Entwickler: Valve | Release-Datum: 21. Aug. 2012 | Steam-Seite: Counter-Strike 2 | Ursprüngliches Spiel: Half-Life

Counter-Strike ist wohl eines der, wenn nicht das meist gespielte Spiel auf Steam jemals, wenn es um die Stunden geht, die Spieler im Spiel verbringen. Gestartet als Mod für Half-Life, ging die erste Betaversion bereits nach einer kurzen Entwicklungszeit von einigen Wochen am 19. Juni 1999 online. Das Team der Modder wurde schon nach kurzer Zeit von Valve übernommen und begann auch die Arbeit an einer Vollversion.

Mit Counter-Strike startete auch die E-Sport-Szene im Shooter-Bereich so richtig durch. Auch die ESL IEM fand damit ihren Anfang. Noch heute spielen die neuste Counter-Strike-Version täglich im Schnitt weit über eine Million Menschen zeitgleich zu Peak-Zeiten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Counter-Strike 2 sehen.

Weiter geht es auf der nächsten Seite.