Gabe Newell mag WASD nicht, verwendet viel lieber eine andere Kombination für seine PC-Spiele

Steam-Boss Gabe Newell nutzt kein WASD, sondern viel lieber ESDF. Doch was ist das überhaupt und warum ist diese Tastenkombination so beliebt?

Was sagt Gabe Newell? Der Chef von Steam, Gabe Newell, erklärte in einem Interview mit dem britischen Magazin PCGamer, dass er die Tasten WASD auf der Tastatur nicht verwenden würde. So erklärte er:

Ich persönlich mag WASD nicht, da es die Hand vom Tippen der Home-Tasten ablenkt. Ich binde [deswegen] immer auf ESDF um.

Und Gabe Newell ist nicht der einzige Fan der Tasten ESDF. Doch warum setzen Spieler überhaupt auf ESDF und nutzen nicht die viel bekanntere WAS-Kombination.

Die ESDF-Tasten befinden sich rechts neben den WASD-Tasten, was einige Spieler für eine bessere Platzierung der Hand beim Gaming halten. Es ist jedoch umstritten, warum die ESDF-Tasten jetzt besser sind.

Einige Spieler halten ESDF für die bessere Alternative als WASD

Was spricht überhaupt für ESDF? Das stärkste Argument für ESDF ist vor allem eine größere Flexibilität: Verwendet ihr ESDF anstatt WASD, dann habt ihr auf der linken Seite eurer Hand viel mehr Platz. Nutzt ihr normalerweise WASD, dann habt ihr neben STRG und Shift maximal noch Q für Shortcuts im Angebot. Schiebt ihr eure Hand jetzt nach rechts auf ESDF, dann habt ihr mehr Tasten zur Auswahl.

Einige Spieler erklären sogar, dass Q, A oder W viel leichter und angenehmer zu drücken seien, als STRG und Shift.

Ein weiteres Argument der ESDF-Fans: Die Nummerntasten oberhalb der linken Hand sind mit ESDF viel leichter zu erreichen. Dadurch bekommt man viel mehr Möglichkeiten. Die Alternative wäre es hingegen, alle Shortcuts auf eine Maus mit Makrotasten zu legen. Deswegen findet man häufiger das Argument: Für RPGs, Echtzeitstrategie und Simulatoren ist ESDF viel besser.

Was sind Nachteile? Der erste Nachteil ist vermutlich am offensichtlichsten: ESDF funktioniert in euren Spielen nur dann, wenn diese die eine Tastenbelegung zulassen. Im Normalfall liegt die Steuerung auf WASD und einige Spiele bieten einfach kein “Rebinding” der Tasten an. Vor allem dann, wenn es sich um eher schwache Konsolenports handelt. Also Spiele, die für PlayStation und Xbox entwickelt wurden und dann für den PC erschienen.

Hinzu kommt, dass ESDF erst einmal gewöhnungsbedürftig ist: Seid ihr etwa daran gewöhnt, Shift und STRG in Shootern zu verwenden, dann ist ESDF erst einmal “komisch”, weil die bekannten Tasten weiter weg „rutschen“ oder ihr euch Alternativen suchen müsst.

