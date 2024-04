Ich nutze eine kostenlose App auf Android und spare damit jeden Monat rund 30 Euro

Hast du einen Tipp? Ja, den habe ich. Was ich dringend empfehle ist, wer auch so ein Haushaltsbuch führen möchte: Tragt eure Ausgaben direkt und konsequent ein. Bei meinem ersten Versuch, hab ich teilweise Ausgaben erst Tage später eingetragen, das untergräbt aber auch den Sinn eines Projekts, wo ich Ausgaben aufschlüsseln möchte.

So bin ich vorgegangen: Ich hab mir am Anfang des Monats ein klares Budget festgelegt: Ich möchte mit meinen monatlichen Ausgaben für Lebensmittel und Co bei unter 300 Euro bleiben.

Warum habe ich Cashew behalten? Am Ende blieb ich dann bei der App Cashew hängen. Mittlerweile habe ich über 6 Monate hinweg meine Ausgaben konsequent notiert. Nach jedem Einkauf habe ich meine Kassenbelege genommen und die Kosten in die App eingetragen.

Was habe ich ausprobiert? Durch Inflation und stark steigende Preise wollte ich gern Geld sparen und meine Ersparnisse zusammenhalten. Aus diesem Grund begann ich damit, ein Haushaltsbuch zu führen. Denn so konnte ich sehr schnell sehen, wo sich meine größten Ausgaben im Monat befanden. Dazu testete ich mehrere Apps aus dem AppStore von Google aus:

