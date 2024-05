CEO spricht über den Release von GTA 6 und sagt genau das, was Fans hören wollen

Für alle, die sich fragen, inwiefern sich GTA 6 von seinem Vorgänger abheben wird, hat der CEO übrigens eine klare Antwort: “Na ja, seht mal, es gibt den Trailer und der hat das Internet kaputt gemacht … also empfehle ich euch, wenn ihr eine Frage habt, den Trailer nochmal anzuschauen, der ist großartig.” Was der Trailer schon über seine Charaktere verraten hat, könnt ihr hier nachlesen.

Die Aussagen von Zelnick appellieren klar an Spieler, die keine Lust mehr auf Spiele haben, die sich beim Release unfertig anfühlen und erst nach zahlreichen Patches ihr volles Potenzial erfüllen. Rockstar hat zwar den Ruf, seine Release-Termine gerne mal zu verschieben, dafür dann aber auch so richtig abzuliefern.

Diese Antwort erinnert an eine frühere Aussage Zelnicks aus dem Februar 2024. Damals zeigten sich Fans begeistert von seiner Einstellung , ein Spiel erst zu veröffentlichen, wenn es auch wirklich fertig ist, also die angestrebte Perfektion erreicht hat.

„Es geht darum, eine Erfahrung zu erschaffen, die noch niemand zuvor gesehen hat, und Rockstar Games strebt nach Perfektion in dem, was sie machen.“

Was sagt der Chef zum Release? Auf die Frage, wie man das Timing für den Release-Zeitraum bestimme, gab Zelnick einen Einblick in die Entscheidungsfindung. Er erklärt, dass es klar messbare Kriterien dafür gibt, wann ein Spiel so weit ist: „Zum Beispiel die Anzahl der Bugs in einem Titel.“

GTA 6 gehört zweifellos zu den am sehnlichsten erwarteten Releases der kommenden Jahre. Im Finanzbericht für das Fiskaljahr 2024 bestätigte Publisher Take-Two den Release-Zeitraum für Herbst 2025. CEO Strauss Zelnick sprach in einem Interview über den Release.

